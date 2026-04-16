Preso em operação da PF, MC Ryan deixa IML com camiseta de grife de R$ 11 mil

Por R7

Publicada em 16/04/2026 às 11h26

MC Ryan, de 25 anos, foi visto deixando o IML (Instituto Médico Legal) Central, em São Paulo, na tarde desta quarta-feira (15), após realizar exame de corpo de delito. O funkeiro e o MC Poze do Rodo foram presos durante Operação Narco Fluxo, deflagrada pela PF (Polícia Federal), por suspeita de lavagem de dinheiro para o tráfico internacional.

Ryan, que ostentava uma vida de luxo nas redes sociais, estava usando uma camiseta da grife espanhola Balenciada, à venda por R$ 11 mil.

Ryan foi preso durante uma festa em Bertioga, no litoral de São PauloEduardo Martins / Brazil News

Como foi a operação?

A Operação Narco Fluxo, como foi nomeada, mobilizou cerca de 200 policiais que cumpriram 90 mandados de busca, apreensão e prisão, localizados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná e Goiás, além do Distrito Federal.

Investigados por associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, o volume total do dinheiro ultrapassa o valor de R$ 1,6 bilhão.

Durante o cumprimento dos mandados, foram realizadas 33 prisões. Além disso, foram apreendidos dinheiros em espécie, documentos, equipamentos eletrônicos e carros de luxo, que, somados, valem mais de R$ 20 milhões. Os bens dos investigados também foram bloqueados.

O cantor MC Ryan SP é um dos principais alvos da operação. Ele foi preso em uma festa no bairro Riviera de São Lourenço, em Bertioga, litoral de São Paulo. Outro detido foi o funkeiro carioca MC Poze do Rodo, que estava em sua casa, no Recreio dos Bandeirantes, zona Sudoeste do Rio de Janeiro.

Segundo as investigações, o grupo usava a imagem de artistas e empresas para ocultar a origem do dinheiro, que teria ligação com atividades ilegais. O esquema envolvia transferências bancárias, uso de criptoativos e transporte de grandes quantias de dinheiro em espécie.

Marcelo Maceiras, delegado da PF, afirmou: “Essas pessoas públicas com muitos seguidores conseguem movimentar grandes quantias sem chamar a atenção dos sistemas de compliance das autoridades e dos bancos. Então eles são muito úteis e facilmente recrutáveis por essas organizações”.