Deputado Ezequiel Neiva garante recurso para corte de morros no PA Belo Horizonte, em Machadinho do Oeste

Por Alexandre Almeida

Publicada em 16/04/2026 às 11h09

O deputado estadual Ezequiel Neiva (PL) assegurou a destinação de R$ 400 mil para a realização de serviços de corte de morro no Projeto de Assentamento (PA) Belo Horizonte, em Machadinho do Oeste. O recurso foi repassado à Prefeitura Municipal para atender demandas essenciais da região.

Do total destinado, R$ 300 mil serão aplicados diretamente nos serviços de rebaixamento de três morros na região do Galo Velho, enquanto os outros R$ 100 mil serão utilizados pela Secretaria Municipal de Obras na aquisição de pneus para os maquinários, garantindo melhores condições de trabalho às equipes.

O investimento no rebaixamento dos morros é considerado fundamental para facilitar o acesso dos moradores, especialmente dos produtores da agricultura familiar, que dependem das estradas para escoar a produção e manter suas atividades. “Estamos trabalhando para melhorar a trafegabilidade e dar mais segurança aos moradores. Esse tipo de investimento impacta diretamente na qualidade de vida das famílias e fortalece a produção rural”, destacou o deputado Ezequiel Neiva.

A ação também reforça o trabalho em parceria com a Prefeitura de Machadinho do Oeste, além do apoio dos vereadores João Carlos e Reginaldo Batista, e dos colaboradores Abrahãozinho e Celso Coelho. “Nada disso seria possível sem a união de esforços. Nosso mandato tem buscado atender as demandas apresentadas pelas lideranças locais, sempre com diálogo e compromisso com a população”, ressaltou o parlamentar.

Ezequiel Neiva enfatizou ainda a importância da execução dos serviços para o desenvolvimento da região. “Sabemos das dificuldades enfrentadas pelos moradores, principalmente em períodos chuvosos. Com esses serviços, vamos garantir mais acessibilidade, segurança e melhores condições para quem vive e trabalha no campo”, concluiu.