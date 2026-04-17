MPT destaca o Dia Internacional das Lutas Camponesas e lança série especial “Trabalho na Beira”

Por MPT-RO

Publicada em 17/04/2026 às 15h25

Porto Velho (RO) – Em alusão ao Dia Internacional das Lutas Camponesas, celebrado em 17 de abril, o Ministério Público do Trabalho (MPT) em Rondônia e Acre lança a série especial “Trabalho na Beira”, uma produção audiovisual que busca dar visibilidade aos modos de vida, saberes e desafios de trabalhadores e trabalhadoras do campo na Amazônia.

A iniciativa integra as ações da Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho e da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (Codemat) e do Ofício Especial de Povos e Comunidades Tradicionais (PCTs) da Procuradoria Regional do Trabalho da 14ª Região (PRT-14). A execução é da Assessoria de Comunicação Social (Ascom) do MPT/RO-AC, como estratégia de aproximação institucional com os territórios e de valorização das realidades locais.

Para o procurador do Trabalho Carlos Alberto Lopes de Oliveira, titular do Ofício Especial de Povos e Comunidades Tradicionais e coordenador regional da Codemat, “trabalho digno exige responsabilidade nas cadeias socioambientais e proteção concreta para aqueles que trabalham, vivem e dependem do território”.

A data marca a luta histórica por direitos, dignidade e acesso à terra, reforçando a importância da valorização do trabalho camponês e da proteção social no meio rural. Nesse contexto, a série contribui para ampliar o debate sobre as condições de trabalho e os modos de vida no campo, especialmente na região amazônica.

O primeiro episódio apresenta a trajetória de Caribé, nome artístico de Altemir Almeida, trabalhador rural e poeta que, há duas décadas, vive no distrito de Cujubim, no baixo Madeira, em Porto Velho. Nascido às margens de um rio, no então território de Goiás — hoje Tocantins —, Caribé construiu uma vida marcada por diferentes experiências de trabalho até encontrar, na relação com a terra e a natureza, um novo sentido de existência.

“Já trabalhei em várias coisas nessa vida: fui caminhoneiro, trabalhei em garimpo, e hoje vivo bem entre a mata de um lado, o rio no quintal de casa e a cidade do outro lado”, relata. Aos 72 anos, ele se dedica à roça, à produção de alimentos e à música, compondo canções que exaltam o lugar onde vive e sua conexão com Porto Velho. “Aqui me sinto bem. Posso dizer que vivo bem, convivendo com a natureza”, completa.

Mais do que retratar uma história individual, o episódio propõe uma reflexão sobre o trabalho camponês em contextos ribeirinhos, evidenciando formas de produção sustentáveis, saberes tradicionais e a relação entre território, identidade e dignidade no trabalho.

A série “Trabalho na Beira” integra as ações institucionais voltadas à promoção do trabalho decente, à valorização das populações tradicionais e ao fortalecimento do diálogo entre o MPT e a sociedade.

O episódio de estreia será disponibilizado no mês de abril, nos canais oficiais do MPT/RO-AC no YouTube e Instagram, ampliando o acesso a narrativas que, muitas vezes, permanecem invisibilizadas nos grandes centros urbanos.