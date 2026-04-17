Vale do Jamari avança: Sebrae Rondônia lança projeto para impulsionar a produtividade leiteira

Por SEBRAE-RO

Publicada em 17/04/2026 às 15h50

A cadeia produtiva do leite no Vale do Jamari entra em uma nova fase. Nesta quinta-feira (16), em Ariquemes, o Sebrae em Rondônia lançou oficialmente o Projeto de Produtividade Leiteira, formalizado pelo Convênio SDI/MAPA nº 975627/2025, uma estratégia voltada ao aumento da eficiência no campo, com foco em qualidade, inovação e geração de renda.

O evento reuniu produtores rurais, autoridades e representantes do setor agropecuário, marcando o início de uma iniciativa que pretende transformar a realidade da produção leiteira na região. A proposta envolve desde melhorias no manejo até a adoção de tecnologias e o fortalecimento da gestão nas propriedades.

Um projeto estruturado para chegar ao produtor

O lançamento em Ariquemes é, na prática, o desdobramento de uma articulação iniciada anteriormente entre o Sebrae em Rondônia e o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). A parceria foi formalizada por meio de convênio que garante suporte técnico e financeiro para fortalecer a cadeia produtiva do leite no estado.

O acordo, viabilizado com recursos de emenda parlamentar, estabelece uma base sólida para a execução do projeto, com foco na agricultura familiar e na ampliação da competitividade do setor. A iniciativa também prevê assistência técnica continuada e a implementação de tecnologias voltadas à melhoria genética, gestão e manejo das propriedades.

Durante o lançamento, o diretor administrativo e financeiro do Sebrae em Rondônia, Edson Lemos, destacou o simbolismo da ação. “Estamos fazendo esse evento para comemorar um recurso que chega por meio da parceria entre o Sebrae e o Ministério da Agricultura, com foco no produtor familiar. A ideia é desenvolver a propriedade, fortalecer a produção de leite e gerar mais emprego e renda”, afirmou.

Investimento como resposta aos desafios do setor

O deputado federal Tiago Flores, responsável pela destinação de recursos por meio de emenda parlamentar, contextualizou os desafios enfrentados pelos produtores de leite e destacou a importância do investimento.

“Estamos formalizando essa parceria entre o nosso gabinete e o Sebrae, com a destinação de R$ 1 milhão, enquanto o Sebrae entra com a contrapartida, totalizando R$ 2 milhões que vão chegar direto ao produtor rural”, explicou.

O parlamentar ressaltou que o recurso tem como objetivo fortalecer a cadeia produtiva e amenizar os impactos da crise enfrentada pelo setor. “É uma política pública de resultado, pensada para reduzir os prejuízos que esses produtores vêm enfrentando, inclusive com a concorrência da importação de leite em pó”, completou.

A proposta não se limita a Ariquemes. De acordo com a gerente do Sebrae em Rondônia, Aniele Tesser, o projeto terá abrangência regional e deve atender produtores de oito municípios do Vale do Jamari.

“Este é um marco para a região. Estamos reunindo produtores de diferentes municípios e o projeto vai alcançar localidades como Vale do Anari e Urupá, ampliando o impacto da iniciativa”, destacou.

A abrangência acompanha o próprio desenho do convênio, que prioriza regiões estratégicas para a produção leiteira no estado e busca atender diretamente propriedades da agricultura familiar, consideradas a base da atividade em Rondônia.

Ela também explicou que a ação vai além do lançamento. “Os produtores terão acesso a capacitações, assistência técnica e ferramentas de gestão, o que vai contribuir para uma evolução mais estruturada da atividade leiteira”, afirmou.

Tecnologia e gestão como motores da produtividade

O projeto aposta em três pilares principais: melhoria genética do rebanho, adoção de tecnologias e fortalecimento da gestão das propriedades.

Com apoio de instituições de Assistência Técnica e Extensão Rural, a iniciativa pretende selecionar produtores aptos para receber soluções tecnológicas e acompanhamento contínuo, promovendo ganhos reais de produtividade e qualidade.

Na prática, isso significa levar assistência aos produtores, incentivar o uso de ferramentas modernas e promover uma visão mais estratégica da produção. A intenção é aumentar a produtividade sem perder de vista a qualidade do leite.

Impacto direto na vida das famílias rurais

A expectativa é que a iniciativa beneficie diretamente centenas de famílias, promovendo aumento na produção e melhoria na qualidade do leite. Dados do plano de trabalho indicam que o projeto também busca elevar o padrão genético do rebanho e superar índices atuais de produtividade, além de ampliar a renda e a qualidade de vida no campo.

O projeto reforça o papel do setor leiteiro como um dos pilares da economia rural no estado, especialmente por sua forte base familiar. Ao investir em produtividade, a proposta não trata apenas de produção, mas de permanência no campo, sustentabilidade e futuro.

No cenário atual, investir em eficiência deixou de ser escolha e virou necessidade. Para o Vale do Jamari, o projeto representa um passo firme nessa direção.