Bruna Marquezine radicaliza e adere a novo corte de cabelo

Por ISTOÉ Gente

Publicada em 17/04/2026 às 16h20

Bruna Marquezine, 30, apareceu com um novo visual após decidir cortar ainda mais o cabelo. A mudança foi mostrada nesta quinta-feira, 16, em vídeo publicado pelo hairstylist Tiago Parente, responsável pela transformação.

Na legenda, ele escreveu: “A gente não para”. A novidade rapidamente chamou atenção dos seguidores, que encheram os comentários de elogios à atriz. “Ficou perfeito”, disse um internauta. “Ela fica linda de qualquer jeito”, opinou outra pessoa.

Recentemente, Bruna já havia renovado o visual ao reduzir o comprimento dos fios, após passar alguns meses usando mega hair longo e com ondas.