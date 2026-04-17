Juiz Mário Milani é agraciado com o título de cidadão honorário de Cerejeiras/RO

Por Assessoria

Publicada em 17/04/2026 às 17h01

O Juiz de Direito do Tribunal de Justiça de Rondônia, titular da 4º Vara Cível da Comarca de Cacoal, Mário José Milani e Silva, foi agraciado, na última sexta, 10/04, com o título de cidadão honorário, homenagem realizada pela Câmara Municipal, pelo reconhecimento aos seus relevantes serviços prestados e apoio aos profissionais liberais, de educação e da construção civil que chegavam no início da construção do município de Cerejeiras.

A solenidade teve como objetivo reconhecer a trajetória e fortalecer vínculos das lideranças que contribuíram para o progresso do município. O homenageado teve seu nome aprovado por unanimidade pelos vereadores de Cerejeiras.

Dr. Milani, como é conhecido no universo jurídico, já foi homenageado pela OAB/RO, pelas Câmaras de Presidente Médici e Cacoal devido a sua destacada atuação, cordialidade e eficiência na condução dos trabalhos de sua jurisdição. Reconhecido por ser um exímio magistrado, Dr. Milani contribuiu de forma significativa para que o TJ/RO pudesse alcançar a posição de destaque no ranking nacional em relação aos demais Tribunais.

O Magistrado, nasceu em Assaí, é oriundo do Estado do Paraná. É formado pela Universidade Estadual de Londrina. Chegou a Rondônia na década de 80, acompanhando os primeiros anos da criação do Estado, Municípios, a sua ocupação, formação e desenvolvimento. Atuou como advogado no Banco da Amazônia, atendendo RO, AC e AM. Conviveu com grandes nomes da advocacia rondoniense, com os primeiros magistrados e promotores de justiça que construíram a atual estrutura do sistema judiciário de Rondônia.

Dr Milani foi aprovado em concurso público para Procurador do Estado e Juiz de Direito, em seguida optou pela magistratura quando tomou posse na Comarca de Guajará Mirim. Exerceu suas atividades em Costa Marques, São Francisco do Guaporé, Presidente Médici e desde 2005 atua na cidade de Cacoal - RO. Em pouco tempo saneou os serviços de Cacoal, implantando método de trabalho em que os advogados e a população tinham acesso a sua equipe. Conseguiu reduzir o tempo de duração dos processos, obtendo níveis excelentes de acordo nas demandas e proferindo sentenças em audiência.