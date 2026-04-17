Leticia Spiller elogia ex-marido ao compartilhar registro do show do músico:

Por Assessoria

Publicada em 17/04/2026 às 16h02

Leticia Spiller, 52 anos, mostrou que tem boa relação com o ex-marido Pablo Vares, 34, e fez questão de elogiar o talento do músico. Ela marcou presença no show que o artista fez em Copacabana, zona sul do Rio, na noite da última quinta-feira, 16, e aproveitou para compartilhar com seus seguidores no Instagram o registro de um trecho da apresentação.

Através dos Stories, a atriz publicou um vídeo do ex executando um solo de violão. “Fera”, escreveu ela, completando com emoji de coração e de raio, acrescentando a marcação do perfil de o artista.

Pablo Vares é músico e artista de rua uruguaio. Ele e Leticia se conheceram em 2016, nos bastidores da peça “Doroteia”. O casamento chegou ao fim em 2023, após sete anos de relacionamento. Na ocasião, os artistas afirmaram que a separação aconteceu de forma respeitosa.

Atualmente,Leticia vive um relacionamento com o empresário português Franclim Mendes da Silva, assumido após aparecer publicamente com ele no Carnaval 2025 e na pré-estreia do filme “Maré Alta”. Ela está no ar com a personagem Janete Garcia de “Coração Acelerado”, novela das 19h da Globo.