Por ISTOÉ Gente

Publicada em 17/04/2026 às 15h58

Silas Malafaia comentou a ação movida por Wagner Moura na Justiça do Rio de Janeiro e disse não compreender o motivo do processo. Em entrevista ao Metrópoles, o pastor afirmou que nunca mencionou diretamente o ator e questionou a decisão de ser acionado judicialmente.

Ele também declarou que ainda não recebeu notificação oficial sobre o caso, mas criticou a medida tomada pelo artista. Segundo Malafaia, as críticas ao ator se espalharam amplamente nas redes sociais e, por isso, não faria sentido responsabilizá-lo sozinho.

Wagner Moura ingressou com um processo na 5ª Vara Cível da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, pedindo indenização de R$ 100 mil por declarações feitas pelo líder religioso em plataformas digitais. A ação corre em sigilo e, até o momento, não houve decisão judicial.

As declarações do pastor aconteceram na época em que o ator concorria ao Oscar de Melhor Ator por sua atuação no filme O Agente Secreto. Na ocasião, Malafaia teria insinuado que Moura teria sido favorecido por verbas públicas.

Em nova manifestação, o pastor negou ter feito qualquer acusação pessoal relacionada a corrupção e voltou a atacar o artista, afirmando que ele seria novamente alvo de críticas nas redes.

No processo, Wagner Moura sustenta que não participou da captação de recursos do longa, dirigido por Kleber Mendonça Filho. Com orçamento estimado em R$ 28 milhões, o filme é fruto de uma coprodução entre Brasil, França, Alemanha e Holanda.