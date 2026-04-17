Entrega de 592 unidades habitacionais marca novo começo para famílias da zona Leste

O que antes era espera, incerteza e, muitas vezes, dificuldade, agora se transforma em chave na mão, porta aberta e um novo começo. A entrega das 592 unidades habitacionais dos residenciais Porto Madero II e Porto Madero V, em Porto Velho, não representa apenas números, é a realização de sonhos antigos de famílias que sempre desejaram um lugar para chamar de seu.
Entre os novos moradores, a emoção toma conta. A cordelista Maria de Nazaré descreve o momento como um dos mais especiais da vida. “Hoje eu estou me sentindo uma criança no colo de uma grande mãe. É uma alegria sem cessar, eu estou sonhando. Esse sonho está chegando ao final com muita dignidade. Essa casa vai mudar minha vida, eu soube esperar e estou muito feliz”.
A história de Viliane Lobato, mãe atípica e indígena, também traduz o significado dessa conquista. “Estou feliz e primeiramente agradecer a Deus. Eu sempre assistia reportagens com pessoas contempladas e ficava triste porque nunca chegava minha hora. Hoje chegou. Sou mãe de duas crianças, uma delas é atípica, e agora vou poder dar mais conforto pra minha família. Que a prefeitura continue realizando os sonhos de todos”.
AGORA É REALIDADE
Ao todo, foram entregues 288 unidades no Porto Madero V e 304 no Porto Madero II, beneficiando centenas de famílias da zona Leste da capital. O empreendimento é resultado da união entre o programa Minha Casa, Minha Vida e os esforços da Prefeitura de Porto Velho, do Governo de Rondônia e do Governo Federal.
Durante a solenidade, o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, reforçou o compromisso da gestão com a política habitacional. “Porto Velho segue avançando na área de moradia, e essa entrega mostra a força do trabalho em parceria. Estamos garantindo dignidade e qualidade de vida para essas famílias. No primeiro ano de gestão, entregamos mais de 2 mil escrituras, um recorde na história da nossa cidade, e vamos entregar muitas outras ao longo deste ano. Não é sobre um papel, é sobre dignidade. Hoje também tivemos a alegria de entregar um apartamento mobiliado para uma mãe atípica, que agora começa uma nova história”.
SONHOS ENTREGUES
A entrega das unidades também simboliza a retomada de obras que estavam paralisadas há anos, mostrando avanço concreto na política habitacional do município. Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec), Raimundo de Alencar, a entrega representa um marco importante.
“Representa muito, tem um significado enorme para nós. O prefeito Léo tem uma sensibilidade muito grande com a questão social, principalmente na área de habitação. Esse empreendimento começou em 2013 e, graças ao empenho do município e da Caixa, hoje estamos realizando o sonho dessas famílias”.
Mais do que paredes e telhado, cada apartamento entregue carrega histórias, lutas e conquistas. Para essas famílias, a casa própria não é apenas um bem, é dignidade, segurança e a chance de reescrever o futuro. O representante do Ministério das Cidades, Fabrício Lebeis, também ressaltou o impacto social da ação. “Por meio do Minha Casa, Minha Vida, conseguimos realizar o sonho da casa própria para muitas famílias. Estamos muito felizes com essa entrega. Das 592 pessoas que estão recebendo hoje, 380 são beneficiadas por programas federais com apoio social”.
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