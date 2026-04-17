TRE-RO leva serviços essenciais a escolas públicas em Ji-Paraná

Por TRE-RO

Publicada em 17/04/2026 às 16h42

Atendimento em escola leva cidadania e facilita o acesso de jovens e comunidade aos serviços da Justiça Eleitoral. Foto: Ascom/TRE-RO.

O programa Meu Voto, Meu Poder continua ampliando o acesso aos serviços da Justiça Eleitoral em Rondônia. Após realizar mais de 2 mil atendimentos na semana passada, entre os dias 6 e 10 de abril, a equipe da Justiça Eleitoral rondoniense segue para mais uma operação itinerante no interior do estado.

Desta vez, os atendimentos ocorrerão nos dias 22, 23 e 24 de abril, das 8h às 18h, em escolas da rede pública no município de Ji-Paraná. A ação é voltada tanto para estudantes quanto para a comunidade em geral, com serviços como emissão do primeiro título, biometria, transferência e regularização eleitoral.

Na última semana, o programa passou pelos municípios de Costa Marques, Seringueiras, São Miguel do Guaporé, São Francisco do Guaporé, Alvorada do Oeste, Urupá, Presidente Médici e pelo distrito de São Domingues, resultando em mais de 2 mil atendimentos, sendo cerca de 1.200 novos eleitores aptos a votar nas Eleições de 2026.

Além dos atendimentos, o vice-presidente e corregedor do TRE-RO, Daniel Lagos, também participa de atividades nas escolas, conversando com estudantes sobre democracia e a importância do voto.

A ação tem contribuído para despertar a consciência cidadã entre os estudantes. “Faça o seu título, decida o futuro da sua cidade. Escolha em quem você mais confia para dar um futuro bom para a sua cidade e renovar as coisas que precisam”, destacou a estudante Larissa Rodrigues, de 16 anos.

Confira a programação em Ji-Paraná:

22 de abril (quarta-feira)

EEEFM Marcos Bispo da Silva

EEEFM José Francisco dos Santos

EEEFM Aluízio Ferreira

23 de abril (quinta-feira)

EEEFM Gonçalves Dias

EEEFM Juscelino K. de Oliveira

Colégio Tiradentes da Polícia Militar IV

24 de abril (sexta-feira)

EEEFM Janete Clair

EEEFM Alejandro Yague Mayor

Colégio Tiradentes da Polícia Militar VI

O prazo para regularizar a situação eleitoral segue até o dia 6 de maio. Após essa data, o cadastro será fechado para a preparação das eleições de outubro.

Jovens que completam 16 anos até 4 de outubro já podem solicitar o primeiro título. O atendimento nos cartórios eleitorais ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 14h30.

#ParaTodosVerem

Servidor da Justiça Eleitoral atende uma estudante em sala de escola, realizando cadastro com coleta de dados e biometria. Ao fundo, outros alunos também são atendidos em estações organizadas.