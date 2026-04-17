Municípios participam de Encontro Estadual para impulsionar ações socioassistenciais em Rondônia

Por Veronilda Lima

Publicada em 17/04/2026 às 15h48

Para fortalecer a gestão financeira e orçamentária da política de assistência social, o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) deu suporte à realização da 3ª edição do evento do Fundo Nacional da Assistência Social pelo Brasil (FNAS pelo Brasil), promovido pelo Ministério da Cidadania (MDS), nesta sexta-feira (17), em Porto Velho. Gestores municipais do Sistema Único de Assistência Social (Suas), técnicos e contadores dos Fundos Municipais de Assistência Social (FMAS) dos 52 municípios rondonienses participaram do encontro, que anualmente acontece em todos os estados, com o objetivo de fortalecer e aprimorar as ações para a população em situação vulnerável.

Considerando os avanços da assistência social em Rondônia, com programas e ações que vêm transformando vidas para melhor, o FNAS pelo Brasil é muito mais do que um encontro técnico, trata-se de uma oportunidade de integração entre os entes federados, fundamental para garantir maior eficiência, transparência e segurança na execução dos recursos públicos do Suas, que têm resultado em avanços na estruturação e fortalecimento da política de assistência social, nos últimos anos.

A secretária da Seas, Luana Rocha, destacou como exemplo, investimentos expressivos feitos na modernização da capacidade operacional do estado, com a aquisição de 327 tablets, 64 notebooks e 83 camionetes, totalizando aproximadamente R$ 20,7 milhões em bens destinados ao apoio direto às ações em todas as localidades do estado. “Além disso, avançamos na ampliação da infraestrutura da rede socioassistencial, com a celebração de diversos convênios para implantação e estruturação de unidades, especialmente em 19 Centros de Referência de Assistência Social (Cras), em municípios de todo o estado, com investimento de cerca de R$ 9,6 milhões.”

Entre os anos de 2020 e 2025, o Cofinanciamento Estadual alcançou cerca de R$ 66 milhões, evidenciando um esforço contínuo de fortalecimento da rede socioassistencial, mesmo diante de desafios orçamentários ao longo do período. Os investimentos demonstram a estratégia do governo em garantir o fluxo regular de recursos para execução das políticas públicas e estruturar a base necessária para ampliar a presença do estado nos municípios, especialmente nas localidades mais vulneráveis e de difícil acesso.

“Seguiremos trabalhando para construir uma assistência social cada vez mais eficiente, integrada e comprometida com os resultados que realmente importam, que é a melhoria das condições de vida da população e a redução das vulnerabilidades sociais”, reforçou a titular da Seas.