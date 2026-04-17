Samuel Costa pré-candidato ao Governo pelo PSB cobra reconhecimento a investimentos federais em Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 17/04/2026 às 16h05

Em meio ao debate sobre a origem dos recursos aplicados em Rondônia, foi anunciado o nome de Samuel Costa como pré-candidato ao Governo do estado pelo Partido Socialista Brasileiro. A movimentação ocorre em um cenário no qual investimentos federais vêm sendo apontados como relevantes para obras e ações estruturantes, mas, segundo a avaliação apresentada, sem o devido reconhecimento por parte da classe política local.

De acordo com o posicionamento exposto no contexto do anúncio, os aportes realizados pelo Governo Federal têm alcançado níveis considerados inéditos no estado. Ainda assim, a crítica central recai sobre a ausência de atribuição direta desses investimentos à esfera federal por parte de agentes políticos, o que, na visão apresentada, distorce a percepção pública sobre a origem dos recursos.

A argumentação recorre a uma referência bíblica para sustentar a necessidade de reconhecimento institucional. É citada a passagem de Mateus 22:21, na qual se afirma: “dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus”. A menção é utilizada para reforçar a ideia de que cabe às lideranças políticas reconhecer corretamente a autoria das ações que impactam a população.

Nesse contexto, o anúncio da pré-candidatura de Samuel Costa se insere em um ambiente político marcado por disputas narrativas sobre protagonismo e responsabilidade na execução de políticas públicas, especialmente aquelas financiadas com recursos da União e direcionadas ao desenvolvimento de Rondônia.