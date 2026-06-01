Sebrae promove o Integra 2026 com foco em inovação, educação e desenvolvimento regional

Por SEBRAE-RO

Publicada em 01/06/2026 às 16h37

Entre os dias 8 e 10 de junho, o Sebrae em Rondônia realiza, em Cacoal, o Integra 2026, iniciativa que reúne diferentes programas institucionais em uma programação voltada ao fortalecimento do empreendedorismo, da inovação e do desenvolvimento regional. A ação conta com a parceria da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), promovendo a integração entre universidade, setor produtivo e comunidade.

Com uma proposta integradora, o projeto conecta públicos distintos por meio de ações que unem conhecimento, capacitação e oportunidades de desenvolvimento. Entre os destaques da programação está o Bootcamp Plural de Inovação, que será realizado na UNIR e voltado a públicos sub-representados, incentivando a criação de soluções inovadoras e o fortalecimento da inclusão no ecossistema empreendedor.

A agenda também contempla oficinas de educação empreendedora para estudantes do ensino médio, abordando temas relacionados às profissões do futuro, às novas competências exigidas pelo mercado de trabalho e às oportunidades geradas pela inovação e pela transformação digital.

Voltado ao fortalecimento do setor produtivo regional, o Integra 2026 contará ainda com capacitações para produtores rurais, incluindo uma oficina dedicada à cafeicultura e outra com foco mais amplo no agronegócio. As ações buscam promover conhecimento técnico, incentivar a inovação no campo e contribuir para o fortalecimento de cadeias produtivas estratégicas para Rondônia.

Ao reunir educação, inovação, inclusão e desenvolvimento econômico em uma única programação, o Integra 2026 reforça o compromisso do Sebrae com a construção de um ambiente mais conectado e colaborativo. A iniciativa busca aproximar universidade, setor produtivo, estudantes e empreendedores, ampliando oportunidades e fortalecendo o ecossistema de inovação da região.