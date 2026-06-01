Estrutura de saúde assegura atendimento e suporte aos participantes da 13ª Rondônia Rural Show Internacional

Por Lara Lívia

Publicada em 01/06/2026 às 16h24

Com o objetivo de garantir assistência em saúde durante a maior feira de agronegócio da Região Norte, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) esteve presente na 13ª Rondônia Rural Show Internacional (RRSI), disponibilizando serviços de emergência e exames rápidos com a equipe do Laboratório Estadual de Patologias e Análises Clínicas (Lepac). Ao todo, foram realizados 830 procedimentos.

O estande de Pronto Atendimento funcionou durante todo o período da feira, oferecendo atendimentos médicos, primeiros socorros e suporte laboratorial, como hemograma completo, exame de urina, troponina, teste para malária e glicemia capilar.

A equipe, composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos e biomédicos, realizou uma média de 100 procedimentos diários durante os seis dias de programação. Casos graves, como suspeita de AVC, foram encaminhados para a unidade de pronto atendimento mais próxima.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o governo garantiu uma estrutura de atendimento em saúde preparada para oferecer assistência rápida e segura, sendo fundamental para o bem-estar de expositores, trabalhadores, produtores rurais e visitantes que participaram da feira.

O secretário de Estado da Saúde, Edilton Oliveira, destacou que a presença da Sesau no evento assegurou atendimento imediato e suporte especializado aos participantes. “Mobilizamos uma equipe multiprofissional e estrutura adequada para atender as demandas de saúde durante toda a programação da feira. Os mais de 800 procedimentos realizados demonstram a importância desse serviço, que garantiu assistência, prevenção e maior segurança para todos que participaram da Rondônia Rural Show Internacional.”