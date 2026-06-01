Semana do Meio Ambiente terá oficinas, ações educativas e distribuição de mudas

Por Sema

Publicada em 01/06/2026 às 16h34

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) promoverá, entre os dias 1º e 5 de junho, uma série de atividades voltadas à conscientização e à preservação da natureza em alusão à Semana do Meio Ambiente. A programação será encerrada no dia 5 de junho, data em que se celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente.

O Dia Mundial do Meio Ambiente foi criado com o objetivo de mobilizar a sociedade global para enfrentar desafios como o desmatamento, a poluição e as mudanças climáticas. Em 2026, o tema reforça a necessidade de ações concretas para proteger os ecossistemas e garantir a sustentabilidade do planeta.

Durante a semana, serão realizadas oficinas em escolas com foco em práticas sustentáveis e reutilização de materiais, pit stops educativos e distribuição de mudas em pontos estratégicos da cidade. A iniciativa busca conscientizar a população sobre a preservação dos recursos naturais, reforçando o compromisso coletivo com a sustentabilidade e incentivando o plantio e a arborização urbana.

Confira a programação

01/06 (segunda-feira)

8h – Oficina de Reciclados na Escola Padre Giovani Mendes, bairro Três Marias

17h30 – Pit stop educativo e distribuição de mudas na Feira do Alphaville

02/06 (terça-feira)

8h – Oficina de Reciclados na Escola Auta de Souza, bairro São Francisco

17h30 – Pit stop educativo e distribuição de mudas na Feira do Conjunto Santo Antônio

03/06 (quarta-feira)

8h – Oficina de Reciclados na Escola Flor do Piquiá – Extensão V (Moriá)

17h30 – Pit stop educativo e distribuição de mudas na Praça do Mariana

04/06 (quinta-feira)

17h30 – Atividades de educação ambiental e conscientização no Skate Park, Parque da Cidade, Espaço Alternativo e Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, buscando alcançar um público mais amplo e diversificado

05/06 (sexta-feira)

17h30 – Pit stop educativo e distribuição de mudas no Espaço Alternativo

O secretário da Sema, Arthur Borin, destacou a importância das ações educativas para fortalecer a cultura ambiental na capital.

"Essas atividades trazem um chamado à ação para que todos continuem preservando o meio ambiente. Esse é um compromisso de todos nós. Cuidar da natureza é garantir qualidade de vida para as futuras gerações".

O prefeito Léo Moraes ressaltou que a preservação ambiental deve ser uma responsabilidade compartilhada entre poder público e sociedade.

"Estamos investindo em ações que aproximam a população das questões ambientais e incentivam atitudes sustentáveis no dia a dia. Cuidar do meio ambiente é cuidar da nossa cidade e das próximas gerações", destacou o prefeito.

A Sema reforça seu papel na promoção da educação ambiental e no incentivo a práticas sustentáveis em Porto Velho. Ações como essa demonstram o compromisso da gestão municipal com a preservação dos recursos naturais, a arborização urbana e a conscientização da população sobre a importância de proteger o meio ambiente em todas as suas dimensões.