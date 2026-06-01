Mutirão de limpeza inicia a semana em diferentes pontos da capital

Por Renata Beccária

Publicada em 01/06/2026 às 16h27

A semana começou com equipes distribuídas em diferentes regiões da capital para executar serviços de limpeza e manutenção urbana. A programação inclui ações na Jerusalém da Amazônia, avenida Jorge Teixeira, rua Presidente Dutra e outros pontos da cidade.

O mutirão de limpeza está sendo realizado na Jerusalém da Amazônia, na avenida Jorge Teixeira e na rua Presidente Dutra. As ações incluem capina, retirada de resíduos e manutenção dos locais. No período noturno, os trabalhos acontecem na avenida Jatuarana. A programação também prevê pintura na avenida Jorge Teixeira e serviços de roçagem na mesma via e na Jerusalém da Amazônia.

As equipes de recolhimento de resíduos atendem a Praça Aluízio Ferreira, o cruzamento das ruas Jaci Paraná e Euclides da Cunha, a esquina da rua Uruguai com a avenida Afonso Pena, a avenida Carlos Gomes e a Praça do Mariana. Já o caminhão-pipa presta apoio na Feira da Jacy, Mercado KM 1, Mercado Central e Vila Olímpica.

Segundo o secretário executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini, a distribuição estratégica das equipes permite ampliar o alcance dos serviços e garantir mais eficiência no atendimento à população.

"Temos trabalhado com planejamento para atender diferentes regiões da cidade simultaneamente, levando os serviços de limpeza e manutenção onde há maior necessidade. A determinação do prefeito Léo Moraes é manter uma rotina permanente de cuidado com os espaços públicos, proporcionando mais qualidade de vida, segurança e bem-estar para a população", afirmou Giovanni Marini.

A programação atende à determinação do prefeito Léo Moraes para que a manutenção dos espaços públicos seja uma ação permanente da gestão municipal.

"Nosso compromisso é manter a cidade limpa e cuidar dos espaços utilizados pela população. Esse trabalho acontece todos os dias e alcança diferentes regiões da capital", completou o prefeito.

A programação segue ao longo da semana com novas frentes de serviço em outras áreas da cidade.