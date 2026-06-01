Corrida Detran em Movimento une esporte, saúde e conscientização no trânsito  

Por Jarlana Davy

Publicada em 01/06/2026 às 16h11

No domingo (31), o Espaço Alternativo de Porto Velho transformou-se em um verdadeiro tapete amarelo, com a participação de 1.054 corredores, que se reuniram para a 1ª Corrida “Detran em Movimento”, evento organizado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), por meio da Escola Pública de Trânsito (EPT) marcando o encerramento oficial das ações do movimento Maio Amarelo no estado.

Com o tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, a corrida de 5km teve como principal objetivo levar a conscientização viária integrando a comunidade por meio do esporte e da qualidade de vida. Além da entrega de camisetas alusivas ao evento aos primeiros participantes, também foram sorteados 5 bicicletas, 2 capacetes para motociclistas e 30 garrafas squeezes entre os corredores.

Alexander Duncan foi um dos primeiro participantes inscritos na corrida

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos em educação viária e eventos que unem saúde e cidadania é o caminho para construirmos um estado mais seguro e humano para todos. “O Maio Amarelo acaba, mas o cuidado no trânsito deve ser diário”, ressaltou.

UNIDOS PELA CAUSA

O grande diferencial do evento foi a expressiva participação de famílias que decidiram, no domingo, apoiar a segurança viária e cuidar do corpo. Entre os corredores, o agente administrativo Alexander Duncan elogiou a estrutura e o propósito do evento. “Correr com um propósito tão nobre faz cada quilômetro valer a pena. O trânsito precisa de mais empatia e, eventos assim mostram que estamos todos juntos na busca por paz nas vias”, disse.

Outro bom exemplo, é de Mizael Silva Legal, de apenas 13 anos, que mobilizou sua irmã Daiane Farias, de 30 anos e a sobrinha Hadassa Ramalho, de apenas 7 anos, para participar da corrida. “Nossa meta é fortalecer nossa saúde, aliada a causa de conscientização no trânsito, afinal tanto na saúde, quanto no trânsito, escolhas certas fazem toda diferença”, destacou.

Mizael Silva Legal, de apenas 13 anos, mobilizou a família para participar do evento

Além das histórias de união familiar, a corrida também foi palco de superação para a professora Heloisa de Souza Nascimento, que participou da primeira corrida da sua vida e foi uma das ganhadoras das bicicletas sorteadas entre os participantes. “Corri os 5km em 41 minutos, me superei e adorei a experiência”, celebrou.

TRÂNSITO SEGURO

De acordo com o diretor geral do Detran-RO, Sandro Rocha, a participação da população nas ações realizadas pela Autarquia durante o Maio Amarelo superou as expectativas. “A corrida consolidou de forma festiva e saudável o fechamento de um mês intenso de pit stop, palestras e atividades lúdicas em todo o estado em prol de um trânsito seguro para todos”, frisou.

O evento contou com apoio da Diretoria Técnica de Fiscalização e Ações de Trânsito (DTFAT) e do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran).