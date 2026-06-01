Circuito Rondônia de Pesca Esportiva abre temporada 2026 em Cabixi com mais de 160 equipes inscritas

Por Luciane Gonçalves

Publicada em 01/06/2026 às 17h01

A temporada 2026 do Circuito Rondônia de Pesca Esportiva começou oficialmente no último final de semana, dias 30 e 31 de maio, em Cabixi, no Cone Sul do estado. Considerado o maior evento de pesca esportiva da região Norte, o Circuito reuniu competidores de diversas cidades rondonienses e de outros estados, além de atrair familiares, turistas e admiradores da modalidade.

Consolidado no calendário da pesca esportiva brasileira, o Circuito Rondônia de Pesca Esportiva confirmou, em sua etapa de abertura, a força da modalidade no estado. A atividade cresce a cada ano e vem se tornando uma importante ferramenta para o turismo, a geração de renda e a valorização dos recursos naturais.

Promovido pela Associação dos Condutores de Pesca Esportiva de Rondônia (ACPE-RO), o Circuito Rondônia de Pesca Esportiva conta com a parceria da deputada estadual Ieda Chaves, da Superintendência Estadual de Turismo (Setur), além do apoio da Confederação Brasileira de Pesca Esportiva (CBPE).

MODALIDADES E CAMPEÕES

A etapa de Cabixi contou com disputas nas modalidades Pesca Embarcada, realizada por equipes, e Pesca de Caiaque, em formato individual, com inscrições totalmente gratuitas. Ao todo, mais de R$ 70 mil em prêmios foram distribuídos entre os participantes.

A organização também promoveu um bingo exclusivo para os competidores. Na modalidade Pesca de Caiaque, o prêmio sorteado foi um caiaque completo equipado com motor de 3HP. Já na Pesca Embarcada, os participantes concorreram a um barco equipado com motor de 30HP e carretinha. Além disso, R$ 10 mil em prêmios para os três primeiros colocados de cada modalidade.

Na modalidade pesca embarcada, 163 equipes se inscreveram na disputa. A equipe Treme Rio conquistou o primeiro lugar ao somar 2.054 pontos. A segunda colocação ficou com a equipe Infinitos da Pesca, com 2.036 pontos, seguida pela equipe Tubarão, que encerrou a competição com 1.505 pontos.

A modalidade pesca de caiaque reuniu 24 competidores. O campeão da etapa foi Claudoir José da Silva, com 1.185 pontos. Hércules Teixeira Menes ficou em segundo lugar, com 975 pontos, enquanto Gustavo Guilherme de Oliveira conquistou a terceira colocação ao alcançar 653 pontos.

PROGRAMAÇÃO

Como marca registrada do Circuito Rondônia, a programação contou também com atrações musicais e movimentou a cidade durante todo o fim de semana. Segundo a organização, cerca de seis mil pessoas passaram pelo evento entre competidores, familiares, espectadores e moradores da região. As apresentações da dupla sertaneja Marco e Márcio e do cantor Alipe Alves agitaram a programação festiva da etapa.

PRÓXIMAS ETAPAS

Com a etapa de Cabixi concluída, o Circuito Rondônia de Pesca Esportiva segue pelo estado com inscrições gratuitas para os competidores. O calendário continua em Guajará-Mirim, nos dias 13 e 14 de junho; Pimenta Bueno, nos dias 20 e 21 de junho; e Jaci-Paraná, nos dias 11 e 12 de julho.