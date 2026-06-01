Parceria com o Hospital Municipal de Porto Velho atuará para reduzir fila da regulação

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 01/06/2026 às 16h19

A fila da regulação do Sistema Único de Saúde (SUS) sempre foi uma das maiores preocupações dos moradores de Porto Velho. Durante anos, milhares de pacientes enfrentam longas esperas por consultas especializadas, exames e procedimentos cirúrgicos, uma realidade marcada pela histórica falta de estrutura hospitalar própria do município para atender à crescente demanda da população.

Com a entrega do Hospital Municipal cada vez mais próxima, esse cenário começa a mudar. A nova unidade de saúde, que contará com mais de 200 leitos, terá como uma de suas principais missões atuar diretamente na redução e posterior eliminação da fila da regulação, concentrando esforços na realização de cirurgias eletivas e procedimentos médicos atualmente represados.

A iniciativa representa uma mudança histórica para a saúde pública da capital. Até então, grande parte da responsabilidade pelos atendimentos de média e alta complexidade recaía sobre a rede estadual. Com o Hospital Municipal em pleno funcionamento, Porto Velho passará a contar com uma estrutura própria voltada ao atendimento de seus cidadãos, oferecendo mais agilidade, autonomia e capacidade de resposta às demandas da população.

“Dessa maneira seguimos firmes no propósito de garantir o acesso à saúde dos nossos munícipes de forma rápida, digna e eficiente, em um hospital completo que irá elevar a qualidade da saúde em nossa cidade”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso.

Segundo o prefeito Léo Moraes, a nova unidade representa uma transformação histórica para a saúde pública municipal e terá impacto direto na qualidade de vida da população.

“O Hospital Municipal é uma resposta a um clamor antigo da nossa população, que sofre há décadas com a fila da regulação. Com essa estrutura, passamos a viver uma nova realidade na saúde pública de Porto Velho. Estamos superando uma condição precária que marcou nosso sistema por muitos anos e construindo um futuro mais digno para quem depende do SUS”.

A gestão do Hospital Municipal será realizada por meio de uma parceria inédita entre a Prefeitura de Porto Velho, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), a Universidade Federal de Rondônia (Unir) e o Ministério da Educação (MEC), modelo que busca garantir excelência administrativa, qualificação profissional e atendimento de qualidade à população.

Com a nova unidade, Porto Velho dá um passo decisivo para ampliar sua capacidade de atendimento e oferecer mais eficiência, rapidez e dignidade aos usuários da rede pública de saúde.