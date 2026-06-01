CENAPE de Pimenta Bueno recebe R$ 570 mil em emendas parlamentares destinadas por Jean Mendonça
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 01/06/2026 às 14h30
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 O Centro de Atendimento Educacional Especializado (CENAPE), em Pimenta Bueno, foi contemplado com investimentos que somam R$ 570 mil por meio de emendas parlamentares destinadas pelo deputado estadual Jean Mendonça. Os recursos serão aplicados em obras de ampliação da estrutura da instituição e na implantação de novos espaços voltados ao atendimento dos estudantes.

Parte do investimento, no valor de R$ 270 mil, foi destinada à construção de uma nova cozinha e à ampliação do espaço físico do centro educacional. Segundo o parlamentar, a iniciativa teve origem em uma solicitação apresentada pela diretora pedagógica Telma Lemke, com o objetivo de proporcionar melhores condições para as atividades desenvolvidas diariamente na unidade.

Outro aporte, de R$ 300 mil, será utilizado na construção de uma sala multissensorial. O espaço foi projetado para funcionar como um ambiente voltado ao estímulo e à inclusão dos alunos. De acordo com Jean Mendonça, a demanda foi apresentada pela vereadora Andreia da Farmácia Kamomila e pela equipe do CENAPE.

Ao comentar os investimentos, o deputado afirmou que a união de esforços contribui para que os resultados alcancem diretamente a população atendida pelos serviços. As ações anunciadas integram iniciativas voltadas ao fortalecimento da estrutura educacional do município.

Jean Mendonça também destacou a continuidade do trabalho desenvolvido em benefício de Pimenta Bueno, município que recebeu os recursos destinados por meio das emendas parlamentares. 

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