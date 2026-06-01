Produtores de cultura de Rolim de Moura participam da 6ª Teia Nacional dos Pontos de Cultura

Por ROLNEWS

Publicada em 01/06/2026 às 15h05

No útilmo mês, Rolim de Moura marcou presença na 6ª Teia Nacional de Pontos de Cultura, realizada em Aracruz (ES). A delegação de Rondônia contou com 22 representantes, entre eles dois delegados de nossa cidade reafirmando o protagonismo de nossos produtores de cultura no cenário cultural nacional.

A Teia Nacional dos Pontos de Cultura que reuniu produtores de cultura de todo o país contou com a presença da secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do MinC, Marcia Rollemberg, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ministra da Cultura, Margareth Menezes, entre outras autoridades voltadas ao fortalecimento da Política Nacional Cultura Viva e da cultura de base comunitária.

Rolim de Moura possui atualmente quatro pontos de cultura certificados pelo Minc e estiveram representando os mesmos Helionice de Moura Silva Araujo do Ponto de Cultura Gaia Amiga e Carlos Cesar Neves da Silva do Ponto de cultura Cacaeiros de Rondônia.

Durante o encontro, os representantes participaram de debates, rodas de conversa, apresentações culturais e atividades formativas voltadas ao fortalecimento das redes culturais comunitárias em todo o Brasil.

Segundo Helionice, a participação no evento representa um importante passo para o fortalecimento do intercâmbio com outras iniciativas culturais do país.

Para Carlos Neves a Teia Nacional foi um espaço de troca, aprendizado e fortalecimento da Cultura Viva no Brasil. Estar presente nesse encontro é dar visibilidade às ações culturais realizadas em Rondônia e ampliar o diálogo com outras experiências do país”, destacou.

A presença de Rolim de Moura na 6ª Teia Nacional dos Pontos de Cultura reafirma o compromisso de seus fazedores de cultura com a valorização da cultura amazônica, da diversidade cultural e da busca por políticas públicas voltadas às comunidades tradicionais, povos originários e à cultura popular brasileira.