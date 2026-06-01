Mãe de Virginia se revolta após ataques à filha:

Por Fagner Vilela/IG

Publicada em 01/06/2026 às 15h48

Margareth Serrão, de 60 anos, mãe da influenciadora Virginia Fonseca, de 27, usou as redes sociais nesta segunda-feira (1º) para se pronunciar sobre os ataques sofridos pela filha durante o amistoso entre Brasil e Panamá, realizado no último domingo (31), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A empresária demonstrou indignação com os xingamentos direcionados à influenciadora e fez um desabafo sobre o que classificou como atitudes machistas por parte de alguns torcedores presentes no local.

Em uma sequência de vídeos publicados nos Stories do Instagram, Margareth iniciou sua mensagem dizendo que desejava começar a semana com mais positividade e respeito. “Vamos, né, amigas. Começar a semana com exercício físico e com mais amor e respeito dos homens que ontem me envergonharam”, afirmou.

"Que vergonha", diz Margareth

Na sequência, a mãe de Virginia criticou o comportamento dos responsáveis pelas ofensas e destacou as qualidades da filha. “Por isso que cada dia nós mulheres nos decepcionamos mais com eles. Não todos, mas alguns. Que têm coragem de magoar e ofender uma mulher empoderada, uma mulher forte, guerreira, uma mulher que é mãe, empresária, que estava lá torcendo pelo Brasil. Que vergonha! Mas é isso, a vida continua cada vez mais forte”, declarou.

Além dos vídeos, Margareth também compartilhou uma mensagem escrita em que reforçou sua revolta com o episódio. “Fica aqui minha indignação ao machismo. Nós mulheres temos que nos unir mais. Juntas seremos mais fortes!”, escreveu.

Reprodução Instagram

Virginia é hostilizada no Maracanã

Entenda a polêmica

Virginia Fonseca foi alvo de vaias e xingamentos ao comparecer ao amistoso da Seleção Brasileira contra o Panamá. A influenciadora assistia à partida das arquibancadas quando parte dos torcedores passou a gritar ofensas em sua direção. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que ela percebe a reação do público e demonstra desconforto com a situação.

O episódio rapidamente ganhou repercussão na internet e dividiu opiniões entre os usuários. Muitos internautas saíram em defesa da empresária e criticaram a atitude dos torcedores, enquanto outros associaram as manifestações ao seu antigo relacionamento com Vinicius Júnior.

Relação com Vini Jr. motivou reações

Os ataques teriam relação com o romance vivido por Virginia e Vinicius Júnior, um dos principais nomes da Seleção Brasileira. O relacionamento chegou ao fim recentemente, e alguns fãs do jogador passaram a direcionar críticas à influenciadora desde o término.

A presença dela no Maracanã acabou chamando atenção do público e motivando manifestações hostis de parte da torcida, apesar de Virginia estar no estádio apenas para acompanhar e torcer pela Seleção Brasileira.