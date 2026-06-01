Agatha Moreira revela decisão de não ter filhos:

Por João Pedro Biott/IG

Publicada em 01/06/2026 às 16h07

Um dos casais mais queridos da Televisão Brasileira, Agatha Moreira e Rodrigo Simas abriram o jogo sobre o futuro do relacionamento e revelaram que a cobrança social por filhos não faz parte da realidade deles. Atualmente brilhando nas telas, ela em Quem Ama Cuida e ele em A Nobreza do Amor, os atores deixaram claro que a vinda de herdeiros não está nos planos, pelo menos não mais.

Em entrevista à Revista Marie Claire, o casal compartilhou suas reflexões sobre a maturidade, a rotina e a desconstrução dos modelos tradicionais de família. Para Agatha, a decisão não ter filhos veio com o tempo e o autoconhecimento que chegou após a barreira dos 30 anos. A atriz confessou que o desejo pela maturidade já existiu, mas que hoje enxerga a situação sob uma nova ótica.

"Sou apaixonada por criança. Mas a decisão de ser mãe me soa quase egoísta. Se eu decido ter, pode ser só para suprir o meu desejo. Se eu decido não ter, é porque realmente não quero abrir mão da vida que eu tenho. E eu gosto muito da vida que eu tenho hoje", disse ela.