Amanda Kimberlly diz por que filha terá aniversário simples

Por R7

Publicada em 01/06/2026 às 15h58

A modelo Amanda Kimberlly, mãe da filha de Neymar Jr., deu detalhes sobre o aniversário da filha e surpreendeu. Eles são pais de uma menina que vai completar dois aninhos. Helena está com um ano e 10 meses de vida. Ela ficará mais velha durante a Copa do Mundo.

A garotinha nasceu no último dia 3 de julho. O parto ocorreu na Maternidade São Luiz Star, em São Paulo, e foi acompanhado tanto pelo atleta quanto por familiares dele. Quando a notícia de que seria pai novamente começou a circular, ela foi envolvida por uma grande polêmica.

Ocorre que Neymar e Amanda Kimberlly nunca chegaram a ser namorados, ao menos de forma oficial. Eles tiveram um rápido envolvimento. Porém, quando tudo aconteceu a atual companheira do atacante, a influenciadora Bruna Biancardi, estava grávida, esperando o primeiro filho do casal.

A traição rendeu até um pedido de desculpas públicas do jogador para a influencer. Devido ao fato e outros ocorridos ao passar do tempo, muitos seguidores de Bruna não se simpatizam por Amanda. Tanto que ela preferiu morar um pouco mais distante do pai de sua filha e se mudou para São Paulo.

Além de Helena, Neymar é pai de outros três filhos. O filho mais velho dele é Davi Lucca, que está com 14 anos. O adolescente nasceu de um breve namoro com a influenciadora Carol Dantas. Com Bruna, ele foi pai de duas meninas. Mavie de doixs aninhos e Mel que tem apenas 10 meses de vida.

Ao interagir com os fãs, Amanda Kimberlly falou sobre o aniversário da filha que se aproxima. Helena apaga as velinhas no próximo dia 3 de julho e os preparativos para a data estão a pleno vapor. “Esse ano optei em fazer um minifesta só para as crianças. Não temos um tema definido, temos um pouquinho de tudo que ela gosta. Quase uma Carreta Furacão da Tutu hahaha. Vamos reviver os tempos de mesversário”, respondeu ao ser questionada sobre o aguardado evento.