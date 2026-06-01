SINTERO participa do Curso de Formação em Manaus

Por Ascom

Publicada em 01/06/2026 às 16h05

Imagem: Jacson Pessoa

Entre os dias 27 e 30 de maio, aconteceu o Curso de Formação de Formadores Continuado em Manaus, organizado pela Central única dos Trabalhadores (CUT), através de Escola de Formação Sindical Chico Mendes da Amazônia. O SINTERO esteve representado pela Secretária de Formação Sindical, Marileth Soares Deniz.

Este ano aconteceu o Módulo 3 do curso, onde os participantes compartilharam as experiências desenvolvidas nas Atividades Formativas realizadas entre os Módulos 1 e 2, que aconteceram nos últimos dois anos.

As ações tiveram como foco o fortalecimento da relação entre formação e prática sindical, contribuindo para o desenvolvimento da consciência crítica dos trabalhadores e para o aprimoramento das ações das entidades.

Entre as atividades desenvolvidas estiveram a mobilização em torno do Plebiscito Popular, os debates sobre redução da jornada de trabalho sem redução salarial, reforma tributária e o fim da escala 6x1, além da elaboração de propostas para a Plenária Estatutária e a realização de experiências de formação sindical de base.

Os participantes também refletiram sobre os principais desafios enfrentados, as lições aprendidas e as potencialidades identificadas durante a execução das atividades, reforçando o compromisso com a organização e mobilização da classe trabalhadora.