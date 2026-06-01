Trump desiste de criar fundo bilionário para indenizar pessoas

Por G1

Publicada em 01/06/2026 às 15h27

O presidente dos EUA, Donald Trump, de abandonar seu fundo de US$ 1,8 bilhão que beneficiaria aliados políticos, incluindo apoiadores que invadiram o Capitólio em janeiro de 2021, informou o site Axios nesta segunda-feira (1º)

Batizada de "fundo anti-instrumentalização", a iniciativa sofreu uma onda de críticas, inclusive de alguns de seus colegas republicanos.

"Está morto por enquanto", disse um dos dois altos funcionários do governo citados pelo Axios.

O fundo, que compensaria vítimas de "instrumentalização" política com dinheiro dos contribuintes, surgiu de um acordo judicial entre o Departamento de Justiça de Trump e a Receita Federal (IRS) para resolver um processo sem precedentes no qual o presidente buscava US$ 10 bilhões por suposta má gestão de suas declarações de imposto de renda.

O anúncio gerou críticas, com parlamentares levantando preocupações sobre possíveis favorecimentos de Trump e a possibilidade de pagamentos a apoiadores violentos de Trump que invadiram o Capitólio dos EUA e agrediram policiais em 6 de janeiro de 2021.

Na sexta-feira, uma juíza impediu temporariamente o governo de prosseguir com o fundo.

O acordo de Trump com a IRS também levou o governo americano a abandonar auditorias e cobranças ligadas a investigações tributárias já abertas contra Trump, familiares e empresas do grupo Trump, além de prever um pedido formal de desculpas ao presidente.

Fundo para aliados

Segundo o procurador-geral interino Todd Blanche, o fundo criaria um processo legal para que pessoas que alegam ter sido perseguidas politicamente possam apresentar pedidos de reparação financeira.

De acordo com o Departamento de Justiça, o dinheiro virá de uma reserva usada para pagar indenizações e acordos judiciais do governo federal.

O fundo poderá analisar denúncias de perseguição política, emitir pedidos formais de desculpas e conceder compensações financeiras a candidatos aprovados.

Uma comissão de cinco integrantes, indicada por Blanche, ficará responsável por avaliar os pedidos. O presidente terá poder para substituir membros do grupo.

O programa deverá funcionar até dezembro de 2028.

O governo não divulgou nomes de possíveis beneficiários nem critérios detalhados para receber indenizações.

Entre os casos citados por analistas estão investigações contra aliados de Trump durante o governo do ex-presidente Joe Biden, incluindo processos ligados à invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

Mais de 1.500 pessoas foram acusadas pelos ataques. Questionado sobre a possibilidade de participantes do episódio receberem pagamentos, Trump afirmou que a decisão caberá ao comitê responsável pelo fundo.

Entre aliados investigados que poderiam tentar compensação estão o ex-estrategista Steve Bannon e o ex-assessor comercial Peter Navarro, ambos condenados por desacato ao Congresso e que negam irregularidades.

Por que o fundo virou alvo de críticas

O presidente Donald Trump caminha para falar com repórteres enquanto se prepara para embarcar no helicóptero Marine One no gramado sul da Casa Branca, na sexta-feira, 1º de maio de 2026, em Washington — Foto: Mark Schiefelbein / AP

Parlamentares democratas e organizações de ética pública afirmam que o fundo pode se transformar em um mecanismo para direcionar dinheiro público a aliados políticos do presidente.

A deputada Jamie Raskin, principal democrata do Comitê Judiciário da Câmara, afirmou que a medida abre caminho para a criação de um “caixa político” financiado por contribuintes.

Já a senadora Elizabeth Warren classificou a iniciativa como “corrupção em nível extremo” e apresentou um projeto de lei para impedir que presidentes possam se beneficiar financeiramente de acordos com o governo.

O governo Trump afirma que o fundo foi criado para reparar o que o presidente chama de uso político do Departamento de Justiça contra ele e aliados durante o governo Biden.