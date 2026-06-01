Após doze anos, Ipam recebe certificação de qualidade previdenciária

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 01/06/2026 às 16h09

Uma retomada histórica. Assim pode ser definida a conquista da Certificação Nível II do Programa Pró-Gestão RPPS pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Porto Velho (Ipam), obtida nesta última semana. O reconhecimento marca o retorno da autarquia ao processo de certificação após doze anos sem participar dessa importante avaliação nacional.

A certificação atesta que a instituição previdenciária adotou um conjunto consistente de boas práticas de gestão, profissionalização e transparência, superando os requisitos básicos de funcionamento e consolidando-se como um órgão mais eficiente e preparado para atender aos servidores públicos.

Entre os critérios analisados para a concessão da certificação estão aspectos relacionados ao controle interno, governança corporativa, gestão administrativa e boas práticas previdenciárias. A conquista ganha ainda mais relevância diante dos desafios enfrentados pelo instituto nos últimos anos, período em que a autarquia chegou a vivenciar dificuldades administrativas que colocaram em risco sua estabilidade institucional.

De acordo com a presidente do IPAM, Claudineia Bortolete, o resultado é fruto de uma liderança comprometida, do trabalho técnico desenvolvido pela equipe e de uma estratégia voltada à modernização da instituição.

“A certificação é resultado de esforço coletivo, dedicação técnica e uma visão compartilhada de modernização institucional, consolidando o Ipam como referência nacional em governança, transparência e sustentabilidade previdenciária”.

O prefeito Léo Moraes destacou que a conquista reflete as medidas adotadas desde o início da atual gestão, que promoveu um amplo diagnóstico da situação do instituto e implementou ações para fortalecer sua estrutura administrativa e financeira.

“Ter um Ipam forte é essencial para assegurar não apenas a previdência, mas também a assistência médica dos servidores municipais. Essa certificação representa um importante avanço rumo à excelência do nosso instituto, que passou por um processo completo de auditoria e hoje vive um novo momento”.

Com essa conquista, o Ipam segue empenhado em aprimorar o atendimento aos servidores e fortalecer a gestão previdenciária, demonstrando que a instituição está em um novo ciclo de crescimento, responsabilidade e modernização.