Austrália vai receber apenas submarinos nucleares usados dos EUA

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 01/06/2026 às 15h40

Os dois países se reuniram durante o Diálogo de Shangri-La, em Singapura, encontro que reúne autoridades de defesa e especialistas de cerca de 40 países.

Dentro da parceria de defesa AUKUS, firmada em 2021 e que também inclui o Reino Unido, a Austrália deverá receber pelo menos três submarinos de propulsão nuclear da classe Virginia, fornecidos pelos Estados Unidos, nos próximos 15 anos.

Em comunicado conjunto, o vice-primeiro-ministro australiano Richard Marles, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, e o secretário de Defesa britânico, John Healey, confirmaram a revisão do acordo relacionado aos submarinos.

“O vice-primeiro-ministro e os secretários receberam com satisfação a proposta para simplificar a aquisição australiana de submarinos da classe Virginia, racionalizando a gestão da cadeia de suprimentos, os requisitos operacionais e de manutenção, além de otimizar custos”, informa o comunicado.

“A nova abordagem permitirá que a Austrália adquira três submarinos da classe Virginia já em operação, em vez de uma combinação entre embarcações novas e usadas”, acrescenta o texto.

Inicialmente, a Austrália esperava receber dois submarinos usados da classe Virginia e um novo.

Atualmente, a Marinha dos Estados Unidos conta com 24 submarinos dessa classe, mas os estaleiros norte-americanos vêm enfrentando dificuldades para cumprir a meta de produção de dois novos submarinos por ano.

Nos Estados Unidos, surgiram questionamentos sobre a decisão de vender submarinos nucleares à Austrália antes de reforçar a própria capacidade militar do país.

O programa de submarinos da AUKUS é peça central da estratégia de defesa australiana e poderá custar até US$ 235 bilhões ao longo de 30 anos, segundo estimativas do governo australiano.