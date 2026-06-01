Suspeito de homicídio reagem à abordagem da PM, é contido e preso

Por PM/RO

Publicada em 01/06/2026 às 14h40

Uma rápida resposta da Polícia Militar resultou na prisão de um suspeito de homicídio poucas horas após o crime ocorrido na noite de domingo (31), no bairro Cohab, em Ouro Preto do Oeste. A atuação ágil e integrada das forças de segurança foi fundamental para localizar e capturar o suspeito, impedindo sua fuga e garantindo uma resposta imediata à sociedade.

A ocorrência teve início após denúncias informarem que uma mulher havia sido atingida por disparos de arma de fogo. A vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Durante o atendimento da ocorrência, familiares relataram que a vítima vinha recebendo ameaças e que, segundo informações preliminares, possíveis desavenças envolvendo facções criminosas podem ter motivado o crime. A circunstância segue sendo apurada pelas autoridades responsáveis pela investigação.

Diante da gravidade do caso, equipes da Polícia Militar e Polícia Civil iniciaram imediatamente as diligências para identificar o autor do crime. Com base em imagens, informações coletadas no local e levantamentos investigativos, um suspeito foi rapidamente identificado.

As buscas foram intensificadas nas áreas urbana e rural do município. Durante as diligências, policiais militares receberam informações de moradores indicando que um homem com características semelhantes às do suspeito estaria transitando por um travessão próximo ao perímetro urbano. A equipe deslocou-se ao local e encontrou um indivíduo conduzindo uma bicicleta compatível com as descrições repassadas.

Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir. Durante a perseguição, sacou uma arma de fogo e a apontou em direção aos policiais militares, que reagiram à injusta agressão para preservar a própria integridade física. O homem foi contido, recebeu atendimento médico e, posteriormente, foi encaminhado para os procedimentos legais.

Com ele, os policiais apreenderam um revólver municiado, além de munições e cápsulas deflagradas que poderão auxiliar nas investigações.

A ocorrência evidencia o comprometimento, a capacidade de resposta e o profissionalismo dos policiais militares, cuja atuação rápida e coordenada foi decisiva para a prisão do suspeito e para a preservação da ordem pública.