Maternidade e Autocuidado: 2ª Evento resgata a saúde integral e a sexualidade das mulheres em Espigão do Oeste

Uma noite dedicada ao cuidado, acolhimento e à reconexão feminina! Nesta quarta-feira (27/05), a Prefeitura de Espigão d’Oeste, por meio do Núcleo de Enfermagem e da Residência Multiprofissional Saúde da Família, realizou o evento “Mãe Cansada, Mulher Esquecida: O Resgate da Sexualidade após a Maternidade”.
O encontro, realizado no plenário da Câmara Municipal, foi conduzido pela renomada sexóloga cristã e terapeuta sexual, Josi Camporeis. Com sensibilidade e dinamismo, a palestra abordou os desafios emocionais e físicos que acompanham a chegada dos filhos, quebrando tabus e oferecendo ferramentas para que as mães do nosso município possam resgatar sua autoestima, o bem-estar e a vida a dois.
Saúde em Primeiro Lugar
Além do momento de reflexão e debate, a ação ofereceu um mutirão de cuidados práticos com a saúde da mulher. Quem esteve presente teve acesso a:
Testes rápidos (HIV, sífilis, hepatite B e C);
Aferição de pressão arterial;
Testes de glicemia.
Por que essa ação é tão importante?
A maternidade transforma profundamente a rotina e o corpo da mulher. Muitas vezes, a sobrecarga do dia a dia faz com que o autocuidado e a vida afetiva fiquem em segundo plano. Investir em eventos como este é garantir que as mulheres de Espigão d’Oeste tenham um espaço seguro para cuidar não apenas do corpo, mas também da mente e das suas relações.
A Prefeitura Municipal parabeniza todas as participantes e reafirma o compromisso de continuar promovendo políticas públicas que valorizem a saúde integral da mulher em todas as suas fases.
Acompanhe os nossos stories para ver os registros dessa noite tão especial.
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