Maternidade e Autocuidado: 2ª Evento resgata a saúde integral e a sexualidade das mulheres em Espigão do Oeste

Por Assessoria

Publicada em 01/06/2026 às 14h42

Uma noite dedicada ao cuidado, acolhimento e à reconexão feminina! Nesta quarta-feira (27/05), a Prefeitura de Espigão d’Oeste, por meio do Núcleo de Enfermagem e da Residência Multiprofissional Saúde da Família, realizou o evento “Mãe Cansada, Mulher Esquecida: O Resgate da Sexualidade após a Maternidade”.

O encontro, realizado no plenário da Câmara Municipal, foi conduzido pela renomada sexóloga cristã e terapeuta sexual, Josi Camporeis. Com sensibilidade e dinamismo, a palestra abordou os desafios emocionais e físicos que acompanham a chegada dos filhos, quebrando tabus e oferecendo ferramentas para que as mães do nosso município possam resgatar sua autoestima, o bem-estar e a vida a dois.

Saúde em Primeiro Lugar

Além do momento de reflexão e debate, a ação ofereceu um mutirão de cuidados práticos com a saúde da mulher. Quem esteve presente teve acesso a:

Testes rápidos (HIV, sífilis, hepatite B e C);

Aferição de pressão arterial;

Testes de glicemia.

Por que essa ação é tão importante?

A maternidade transforma profundamente a rotina e o corpo da mulher. Muitas vezes, a sobrecarga do dia a dia faz com que o autocuidado e a vida afetiva fiquem em segundo plano. Investir em eventos como este é garantir que as mulheres de Espigão d’Oeste tenham um espaço seguro para cuidar não apenas do corpo, mas também da mente e das suas relações.

A Prefeitura Municipal parabeniza todas as participantes e reafirma o compromisso de continuar promovendo políticas públicas que valorizem a saúde integral da mulher em todas as suas fases.

Acompanhe os nossos stories para ver os registros dessa noite tão especial.