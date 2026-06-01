SINTERO atua por prorrogação de concurso em Colorado do Oeste

Por SINTERO

Publicada em 01/06/2026 às 15h53

Na manhã desta segunda-feira (1º), o SINTERO esteve presente em reunião na Câmara de Vereadores de Colorado do Oeste, no sul do estado. O objetivo do encontro foi a solicitação de prorrogação do prazo de validade do concurso para o quadro municipal de servidores, ocorrido em 2024.

O sindicato foi representado por Jesus Rodrigues da Penha, representante municipal da entidade na Regional Cone Sul. Na semana anterior, um Ofício foi protocolado com a solicitação de prorrogação.

O concurso para provimento de vagas de cadastro reserva do quadro de servidores do Município de Colorado do Oeste aconteceu em maio de 2024. O certame vence no próximo dia 14 de junho, com cerca de 40 servidores da educação convocados.

O sindicato pleiteia a prorrogação, já que alguns profissionais ainda não foram convocados, a exemplo dos aprovados para o cargo de Professor de Ensino Fundamental Anos Finais de Geografia e Letras/Inglês.

O SINTERO atua para que os trabalhadores e trabalhadoras em educação de Rondônia tenham seus direitos garantidos.