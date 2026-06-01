Pezeshkian promete facilitar passagem de navios japoneses por Ormuz

Por G1

Publicada em 01/06/2026 às 15h31

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou nesta segunda-feira que o país está disposto a garantir a passagem de navios japoneses pelo Estreito de Ormuz, rota estratégica para o transporte mundial de petróleo que enfrenta restrições desde o início do conflito envolvendo Irã, Estados Unidos e Israel, em 28 de fevereiro.

A declaração foi feita durante uma conversa telefônica com a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi.

“A República Islâmica do Irã está totalmente preparada para facilitar o tráfego marítimo”, afirmou Pezeshkian, segundo comunicado divulgado pela Presidência iraniana.

O líder iraniano acrescentou que o governo fará esforços para garantir uma navegação segura e sem obstáculos para embarcações japonesas que utilizam a rota.

O Estreito de Ormuz é considerado uma das vias marítimas mais importantes do mundo para o comércio de petróleo, e o Japão depende fortemente da passagem para abastecer sua demanda energética.

A conversa entre os dois líderes teve como foco a segurança marítima e as tentativas de reduzir as tensões no Oriente Médio. Durante o diálogo, Takaichi voltou a defender uma solução diplomática para o conflito e pediu que Teerã adote uma postura flexível nas negociações com Washington.

“Reiterei a posição do Japão de que a pacificação da situação por meio do diálogo é fundamental. Também manifestei a expectativa de que o Irã continue demonstrando máxima flexibilidade para que um acordo seja alcançado o mais rapidamente possível”, afirmou a premiê japonesa.

Takaichi também solicitou que embarcações de todos os países, incluindo Japão e outras nações asiáticas, possam voltar a navegar livremente e com segurança pelo Estreito de Ormuz.

Segundo a líder japonesa, Pezeshkian apresentou a posição iraniana sobre o conflito e os possíveis desdobramentos das negociações. Ambos concordaram em manter contato frequente nos próximos meses.

Esta foi a terceira conversa entre os dois líderes desde o início da guerra. A anterior havia ocorrido em 30 de abril.

A premiê japonesa informou ainda que discutiu recentemente a situação do Oriente Médio com líderes da Coreia do Sul e das Filipinas e que os países seguem defendendo uma saída pacífica para a crise.

“Como governo, continuaremos empenhados em esforços diplomáticos ativos para contribuir com a estabilidade da região”, afirmou Takaichi.

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