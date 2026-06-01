Militar britânico morre em acidente durante treinamento no Iraque

Por G1

Publicada em 01/06/2026 às 15h35

Um militar do Exército britânico morreu após um acidente durante um treinamento no norte do Iraque, informou o Ministério da Defesa do Reino Unido nesta segunda-feira (1º).

As autoridades britânicas não divulgaram a identidade da vítima nem detalhes sobre as circunstâncias do acidente. Segundo o governo, a família do militar foi notificada e pediu privacidade antes da divulgação de novas informações.

Em nota, o Ministério da Defesa afirmou que lamenta profundamente a morte e prestou condolências aos familiares e amigos do militar. O caso ocorreu no domingo (31), durante uma atividade de treinamento na região norte do Iraque.