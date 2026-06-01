Quadrilha armada invade posto, agride vítimas e rouba cofre no Lagoinha

Por pvhnoticias.com

Publicada em 01/06/2026 às 09h50

Um agente penitenciário de 53 anos e um frentista foram vítimas de um violento assalto durante a madrugada desta segunda-feira (01) em um posto de combustíveis na Avenida Rio de Janeiro com Daniela, bairro Lagoinha, em Porto Velho.

Segundo informações da Polícia Militar, cinco criminosos chegaram ao estabelecimento em três motocicletas e, armados com um revólver e uma arma semelhante a um simulacro, anunciaram o roubo. As vítimas foram rendidas sob grave ameaça e levadas para uma sala no interior do posto.

Durante a ação criminosa, os assaltantes agrediram as vítimas com socos, coronhadas e golpes de pé de cabra enquanto exigiam informações sobre a localização do cofre. Em seguida, o grupo utilizou a ferramenta para arrombar o compartimento onde era guardado o dinheiro do estabelecimento.

Até o momento do registro da ocorrência, não havia sido informado o valor levado pelos criminosos. Além do dinheiro, um aparelho celular pertencente a uma das vítimas também foi roubado.

Após o crime, os suspeitos fugiram do local nas motocicletas utilizadas na ação. Durante buscas na região do bairro Lagoa, uma equipe do 1º BPM localizou uma das motos abandonada na Rua Caparari.