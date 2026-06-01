Deputado Cirone diz que Noeli Deiró dará continuidade ao seu trabalho na Assembleia Legislativa

Por Assessoria

Publicada em 01/06/2026 às 09h48

O deputado estadual Cirone Deiró afirmou que a pré-candidatura de sua esposa, Noeli Deiró, representa a continuidade de um trabalho construído ao longo dos últimos anos em defesa dos municípios, da agricultura familiar, das associações rurais e das pessoas que mais precisam do apoio do poder público.

Segundo o parlamentar, Noeli acompanhou de perto todas as ações desenvolvidas durante seus mandatos e conhece as demandas das comunidades, dos produtores rurais, das lideranças locais e das famílias rondonienses. “Ela participou dessa caminhada ao meu lado, visitando associações, ouvindo produtores, acompanhando projetos e ajudando a construir iniciativas voltadas para o desenvolvimento dos municípios. Tenho convicção de que dará continuidade a esse trabalho com muita dedicação, responsabilidade e sensibilidade social”, destacou Cirone.

Entre as principais bandeiras defendidas por Noeli estão o fortalecimento da agricultura familiar, o apoio às associações de produtores rurais, o incentivo às agroindústrias e o estímulo à geração de emprego e renda em todas as regiões do estado. A pré-candidata também pretende ampliar as políticas públicas voltadas à inclusão das pessoas com deficiência, uma das áreas que recebeu atenção especial durante a atuação parlamentar de Cirone Deiró.

Outro tema que deve receber destaque em sua atuação é o apoio às mães atípicas e às famílias que convivem diariamente com os desafios relacionados à deficiência e ao desenvolvimento de crianças e adolescentes que necessitam de atendimento especializado. A proposta é fortalecer a rede de acolhimento, ampliar o acesso aos serviços e garantir mais qualidade de vida para essas famílias.

O incentivo ao esporte também integra os compromissos assumidos por Noeli Deiró. Reconhecido como um dos grandes incentivadores do esporte em Rondônia, Cirone Deiró tem apoiado projetos esportivos, corridas de ruas, competições e iniciativas voltadas à formação de crianças, adolescentes e jovens. Segundo ele, Noeli pretende dar continuidade a esse trabalho, ampliando o apoio às práticas esportivas como ferramenta de inclusão social, promoção da saúde, formação de valores e geração de oportunidades para a juventude.

Para Cirone, a experiência de Noeli no trabalho comunitário e social será um diferencial importante para a construção de políticas públicas mais humanas e eficientes. Ao longo dos anos, ela participou de diversas ações beneficentes e projetos voltados ao atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade, além de atuar em entidades ligadas ao voluntariado e à assistência social.

A proposta da pré-candidata também inclui o fortalecimento da parceria com prefeitos, vereadores, associações, cooperativas e lideranças locais, buscando ampliar investimentos e apoiar projetos que contribuam para o crescimento econômico e social dos municípios rondonienses. “Nosso compromisso sempre foi trabalhar próximo das pessoas. A Noeli conhece essa realidade, sabe ouvir e tem disposição para defender as causas que realmente fazem diferença na vida da população. Tenho certeza de que ela continuará esse trabalho em favor do setor produtivo, da inclusão social, do esporte e do desenvolvimento dos municípios de Rondônia”, concluiu Cirone Deiró.