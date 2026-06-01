O que Marcos Rocha fará da vida após deixar o Poder?; e campo pessoal e Netto no PT tiraram Expedito da vida pública

Por Herbert Lins

Publicada em 01/06/2026 às 09h55

Caso “Gordinho da Revoada”: Rondônia exige resposta

CARO LEITOR, a morte do motorista de aplicativo Antonio Marcos dos Santos Filho, conhecido como “Gordinho da Revoada”, provocou comoção, revolta e um sentimento coletivo de indignação. Mais chocante é a audácia dos meliantes em gravar e divulgar a execução da vítima antes de sua morte. Por sua vez, a vítima relata no vídeo estar sendo alvo de uma armadilha, citando o nome dos envolvidos e se despede de seus pais, entregando sua vida a Deus. Diante de um episódio tão grave, a sociedade rondoniense não pode aceitar o silêncio, a morosidade ou a falta de respostas do poder público. Cabe às forças de segurança esclarecer todos os fatos, localizar o corpo da vítima, identificar a dinâmica do crime e responsabilizar, dentro do devido processo legal, todos aqueles que eventualmente tenham participado ou contribuído para essa execução. Contudo, o caso ultrapassa a esfera policial e alcança a dimensão institucional. A população espera resultados concretos da investigação conduzida pelos órgãos de segurança pública no âmbito estadual.

Elucidação

O caso Gordinho da Revoada vai além da elucidação de um homicídio. É um teste para a capacidade das forças de segurança de Rondônia em responder com rapidez, eficiência e firmeza a crimes que abalam e chocam a opinião pública.

Assegurar

O governador Marcos Rocha (PSD) e o secretário de Segurança Pública, coronel Pachá, têm a responsabilidade de assegurar que as forças de segurança pública funcionem com eficiência, oferecendo respostas rápidas, transparência e resultados concretos à sociedade.

Desfecho

A falta de esclarecimentos, prisões e da completa elucidação do caso Gordinho da Revoada poderá ser vista pela população como um desfecho melancólico para o governo do Coronel Marcos Rocha (PSD) e um duro revés para a gestão do coronel Pachá à frente da SESDEC.

Justiça

Rondônia não pode conviver com a sensação de impunidade. A memória de Antonio Marcos dos Santos Filho e o sofrimento de seus familiares exigem justiça. A população aguarda respostas, e a SESDEC tem a obrigação de fornecê-las.

Silêncio

O caso Gordinho da Revoada exige cooperação entre o governo estadual e federal no combate ao crime organizado. Até o fechamento desta coluna, a bancada federal de Rondônia permanece em silêncio.

Liderar

É hora da Bancada Federal de Rondônia cobrar do Governo Federal ações firmes, respostas rápidas e apoio efetivo às investigações no caso do Gordinho da Revoada. Rondônia conta no Congresso Nacional com nomes ligados à segurança pública, como Thiago Flores, Fernando Máximo e o Coronel Chrisóstomo da bancada da bala, que podem liderar essa mobilização.

Articulem

O deputado federal Thiago Flores (Republicanos) é delegado da Polícia Civil (PC), enquanto o deputado federal Fernando Máximo (PL) é médico legista da PC. Em face disso, é legítimo esperar que ambos articulem a entrada do Governo Federal para auxiliar na elucidação do caso Gordinho da Revoada.

Rendeu

O governador Marcos Rocha (PSD) evitou conceder entrevista ao influenciador Rato Andrade, caracterizado como Ratielly, durante a Rondônia Rural Show. Nos bastidores da feira, a esquiva chamou atenção e rendeu comentários bem-humorados da classe política e de jornalistas.

Pergunta

A coluna entrou em contato com o influencer Rato Andrade para saber quais perguntas faria ao governador Coronel Marcos Rocha (PSD). De pronto, Rato passou a ligação para Ratielly responder: “Eu perguntaria o que Rocha irá fazer da vida depois que deixar o governo em janeiro de 2027”.

Agenda

Na semana passada, o deputado estadual Ribeiro do Sinpol (PRD) dividiu sua agenda entre a Rondônia Rural Show, principal vitrine do agronegócio estadual, e o Congresso Nacional da COBRAPOL. Esse último no intuito de reforçar sua atuação em defesa da segurança pública e dos policiais civis.

Retornar

A ex-deputada federal Jaqueline Cassol (PSD) percorreu a Rondônia Rural Show, reafirmando sua ligação histórica com o agronegócio rondoniense. Pré-candidata à Câmara Federal, busca retornar ao Congresso com o apoio do governador Marcos Rocha e da primeira-dama Luana Rocha.

Competitivo

A pré-candidatura do médico Luis Maiorquin (Republicanos) à Assembleia Legislativa ganha força e respaldo entre profissionais da saúde. Com crescente apoio da classe médica e da enfermagem, ele desponta como um nome competitivo na disputa por uma cadeira na ALERO.

Expedito I

A coluna de quinta-feira (28), com o #TBT da trajetória política de Expedito Júnior (PSD), despertou manifestações de leitores que ainda desejam vê-lo de volta à vida pública. Ao longo de sua carreira, Júnior demonstrou compromisso, liderança e capacidade de entrega de resultados.

Expedito II

Circunstâncias pessoais envolvendo o ex-senador Expedito Júnior (PSD), somadas à pré-candidatura de seu filho, Expedito Netto, ao governo de Rondônia pelo PT, afastaram a possibilidade de seu retorno à vida pública, interrompendo uma trajetória que deixou importantes contribuições para o estado.

Propor

A Nova BR-364 deveria realizar novos estudos e propor à ANTT a duplicação de trechos críticos da rodovia, especialmente os com maior índice de acidentes. A medida aumentaria a segurança viária e ajudaria a reduzir os longos congestionamentos de veículos e caminhões.

Realiza

O ex-vereador Alex Palitot realiza um trabalho destacado à frente do turismo de Porto Velho. Em Brasília, articula junto à SPU soluções para importantes espaços turísticos, como a E.F.M.M., Mercado do Pescado, Porto Cai N’Água, Candelária e o Cemitério das Locomotivas.

Promover

O turismo de Porto Velho começa a ganhar força sob a gestão de Alex Palitot. Como sugestão, a SEMTEL poderia instalar, na próxima Rondônia Rural Show, um estande para promover os atrativos turísticos da capital e ampliar sua visibilidade.

Especulações

A ausência do prefeito Léo Moraes (Podemos) na Rondônia Rural Show alimentou especulações. Há quem diga que evitou aparecer ao lado de pré-candidatos ao governo para preservar seu capital político; outros apontam que buscou evitar um encontro com o ex-prefeito de Porto Velho e pré-candidato a governador Hildon Chaves (União).

Federal

O vereador Pastor Evanildo (PSD) deu os primeiros passos de sua pré-candidatura a deputado federal, percorrendo municípios do interior e ampliando o diálogo com lideranças e eleitores. A estratégia é consolidar apoios e fortalecer seu projeto político para 2026.

Sério

Falando sério, o brutal assassinato de Gordinho da Revoada revolta e indigna a sociedade rondoniense. É urgente uma resposta firme das autoridades, com combate implacável ao crime organizado. Rondônia não pode ficar refém da violência nem à mercê dos criminosos.