Ronaldo Caiado aparece mais competitivo que Flávio Bolsonaro contra Lula em pesquisa Real Time Big Data

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 01/06/2026 às 10h55

Levantamento divulgado pelo Instituto Real Time Big Data nesta segunda-feira (1º) aponta que o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), é o nome que apresenta o melhor desempenho entre os potenciais adversários do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno da eleição presidencial de 2026.

De acordo com a pesquisa registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-05864/2026, Caiado alcança 43% das intenções de voto em uma simulação de segundo turno contra Lula, que também registra 43%, configurando empate numérico dentro da margem de erro do levantamento.

No mesmo cenário, o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece atrás do presidente. Segundo os dados, Lula teria 45% das intenções de voto, enquanto Flávio registraria 40%. Outros 8% afirmaram que votariam em branco ou nulo, e 7% disseram não saber ou preferiram não responder.

A pesquisa também testou outros nomes da oposição. Contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Lula aparece com 43% contra 40% do adversário. Já diante de Renan Santos (Missão), o presidente registra 46% contra 30%. Em uma eventual disputa contra Aécio Neves (PSDB), Lula soma 47%, enquanto o tucano alcança 23%.

O levantamento ouviu 2 mil eleitores em todo o país entre os dias 29 e 30 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Metodologia

O Instituto Real Time Big Data ouviu 2.000 pessoas entre os dias 29 e 30 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está cadastrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo BR-05864/2026.