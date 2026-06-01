Alex Redano fecha Rondônia Rural Show com Richard Rasmussen e transforma estande da Assembleia em um dos pontos mais movimentados da feira

Por Redação

Publicada em 01/06/2026 às 11h53

A participação da Assembleia Legislativa de Rondônia na 13ª Rondônia Rural Show Internacional terminou com um dos eventos de maior público da feira. A palestra do biólogo e apresentador Richard Rasmussen reuniu mais de 800 pessoas no estande institucional da ALERO, no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná, consolidando o espaço do Parlamento como um dos principais ambientes de debate, informação e articulação dentro do evento.

A presença de Richard Rasmussen foi uma iniciativa do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Alex Redano (Republicanos), dentro da programação organizada em parceria com a Escola do Legislativo. A proposta foi ampliar a discussão sobre sustentabilidade, preservação ambiental, produção rural e desenvolvimento econômico, temas que ocupam posição estratégica dentro do atual cenário de Rondônia.

Durante seis dias de feira, o estande da Assembleia recebeu aproximadamente 80 mil visitantes, número que colocou o espaço entre os mais frequentados da Rondônia Rural Show. Parlamentares, prefeitos, vereadores, representantes do setor produtivo, instituições públicas, estudantes, produtores rurais e visitantes passaram pelo local para acompanhar audiências públicas, palestras, homenagens, entrevistas e debates.

O auditório da Assembleia ficou completamente lotado para acompanhar a palestra com o tema “O agro move Rondônia e o conhecimento transforma o futuro”. Conhecido nacionalmente pelo trabalho de divulgação da fauna brasileira e da biodiversidade, Richard Rasmussen abordou temas ligados à preservação ambiental, produção sustentável, conservação dos recursos naturais e o papel do agronegócio no desenvolvimento da Amazônia.

A escolha do palestrante também teve significado político. Ao trazer um nome de alcance nacional para encerrar a programação da Assembleia, Alex Redano reforçou a estratégia de posicionar a ALERO não apenas como espaço legislativo, mas também como ambiente de formação, informação e construção de debates públicos.

“A presença do Richard Rasmussen superou todas as expectativas e mostrou o interesse das pessoas por temas ligados à sustentabilidade, preservação ambiental e desenvolvimento. Ficamos satisfeitos em proporcionar esse momento por meio da parceria entre a Assembleia Legislativa e a Escola do Legislativo, fortalecendo o papel do Parlamento na promoção do conhecimento e do debate de assuntos importantes para Rondônia”, destacou Alex Redano.

A movimentação registrada no estande da Assembleia acompanhou o crescimento da própria Rondônia Rural Show Internacional. Segundo dados divulgados pelo Governo de Rondônia, a feira encerrou a edição de 2026 com mais de 410 mil visitantes e R$ 4,5 bilhões em volume de negócios, números que consolidam o evento como a principal vitrine do agronegócio da Região Norte.

Ao longo da programação, a Assembleia Legislativa abriu espaço para discussões sobre rotas internacionais de exportação, embargos ambientais, segurança nas fronteiras, agricultura familiar, responsabilidade social e desenvolvimento econômico. O estande também recebeu representantes do Judiciário, Ministério Público, setor empresarial, cooperativas e lideranças políticas de diferentes regiões do estado.

Nos bastidores políticos, a avaliação é de que Alex Redano conseguiu ampliar a presença institucional da Assembleia dentro da Rondônia Rural Show. A movimentação registrada durante toda a semana fortaleceu a imagem de um Parlamento inserido nas pautas do agronegócio e próximo dos setores que hoje impulsionam a economia rondoniense.

O encerramento com Richard Rasmussen não foi apenas o ponto alto da programação da Assembleia Legislativa. Pela dimensão do público, pela repercussão e pelo interesse despertado entre produtores rurais, estudantes, empresários e visitantes, a palestra se consolidou como o grande momento final da 13ª Rondônia Rural Show Internacional. O auditório da ALERO registrou lotação máxima e reuniu centenas de pessoas em uma discussão que conectou sustentabilidade, conhecimento, preservação ambiental e desenvolvimento econômico.

Em uma feira marcada por números históricos, grandes negócios e debates sobre o futuro de Rondônia, a presença de Richard Rasmussen encerrou a programação com uma mensagem voltada ao equilíbrio entre produção e conservação ambiental. A iniciativa liderada por Alex Redano transformou o estande da Assembleia em um dos principais pontos de encontro da Rondônia Rural Show, reforçando o protagonismo institucional da ALERO em um dos maiores eventos do agronegócio brasileiro.

Fotos; Thyago Lorenzet