MPRO destaca atuação da Defensoria Pública durante abertura de congresso em Porto Velho

Por mp-ro

Publicada em 01/06/2026 às 11h48

O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Rondônia (MPRO), Alexandre Jésus de Queiroz Santiago, participou, no dia 26 de junho, da abertura do 10º Congresso da Defensoria Pública, realizado na sede da instituição, em Porto Velho. O evento foi coordenado pelo Defensor Público-Geral, Victor Hugo de Souza Lima, e reuniu membros, servidores e convidados para debater temas relacionados ao acesso à justiça e à defesa dos direitos da população.

Ao cumprimentar os participantes, Alexandre Santiago parabenizou a Defensoria Pública pela realização do encontro e destacou a relevância de investir na formação e na reflexão sobre os temas que impactam a atuação institucional.

O PGJ ressaltou a relação de cooperação entre o Ministério Público e a Defensoria Pública. Segundo ele, as duas instituições compartilham a missão de fortalecer a democracia e garantir direitos fundamentais à população.

Alexandre Santiago afirmou que Ministério Público e Defensoria Pública podem ser considerados “instituições irmãs”, pois ambas têm origem nos valores estabelecidos pela Constituição Federal e atuam em defesa da sociedade. Ele destacou que, acima das instituições, estão o povo e a democracia, que orientam o trabalho desenvolvido em favor dos cidadãos.

O chefe do MPRO também enfatizou que eventos como o congresso representam espaços de fortalecimento democrático. Para ele, o diálogo, o debate e a troca de experiências contribuem para a construção coletiva de soluções voltadas aos desafios enfrentados pelas instituições e pela sociedade.

O Congresso da Defensoria Pública integra as ações de capacitação e aperfeiçoamento da instituição e promove debates sobre temas de interesse público, contribuindo para o fortalecimento do sistema de justiça e para a ampliação do acesso da população aos seus direitos.

Realizado em alusão ao Dia Nacional da Defensoria Pública, celebrado em 19 de maio, o 10º Congresso da Defensoria Pública do Estado de Rondônia reuniu membros, servidores, autoridades e convidados para debater temas relacionados ao acesso à justiça e à proteção dos direitos da população. A data foi instituída em homenagem a Santo Ivo, reconhecido como defensor dos necessitados e símbolo do compromisso com a promoção da justiça e a garantia dos direitos fundamentais.