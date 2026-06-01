Dia Mundial do Leite destaca produção sustentável

Por Jean Carla Costa

Publicada em 01/06/2026 às 12h02



Celebrado em 1º de junho, o Dia Mundial do Leite chama a atenção para a importância econômica, social e nutricional de uma das principais atividades desenvolvidas no meio rural. Em Porto Velho, a cadeia produtiva do leite desempenha papel fundamental na geração de renda para centenas de famílias agricultoras, contribuindo para o fortalecimento da agricultura familiar e para o desenvolvimento sustentável das comunidades rurais.

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Semagric), vem trabalhando para ampliar o apoio aos produtores rurais, incentivando a adoção de tecnologias, boas práticas de manejo e ações voltadas à sustentabilidade da produção leiteira. Entre as iniciativas estão o fortalecimento da assistência técnica, por meio de parcerias, e a promoção de eventos de capacitação que contribuem para o aumento da produtividade sem abrir mão da preservação ambiental.

Como parte desse compromisso, a Semagric realiza, no próximo dia 25 de junho, o Dia de Campo Pecuária Mais Sustentável, na Embrapa Rondônia. A ação é promovida em parceria com a Ecoporé e a Embrapa, com financiamento da GIZ Brasil e do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), integrando as atividades do projeto Escola da Pecuária Sustentável.

O evento vai abordar temas como manejo de pastagens, recuperação de áreas produtivas, intensificação sustentável da produção e estratégias para tornar as cadeias produtivas de carne e leite mais eficientes e ambientalmente responsáveis. A programação é voltada para produtores rurais, técnicos, estudantes e demais interessados no desenvolvimento da pecuária sustentável na região da Madeira-Mamoré.

Segundo o secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Douglas Bener, investir na qualificação dos produtores e na adoção de tecnologias sustentáveis é fundamental para fortalecer a produção leiteira no município.

"Porto Velho possui um enorme potencial para a produção de leite. Nosso objetivo é oferecer conhecimento, assistência técnica e oportunidades para que os produtores possam aumentar a produtividade, melhorar a renda das famílias e produzir de forma cada vez mais sustentável, preservando os recursos naturais para as futuras gerações", destacou Douglas Bener.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, ressaltou a importância da cadeia leiteira para a economia rural e reafirmou o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento do setor.

"A produção de leite movimenta a economia das comunidades rurais, gera emprego, renda e ajuda a manter as famílias no campo. Estamos trabalhando para garantir mais apoio aos produtores, incentivar a inovação e fortalecer uma produção sustentável que respeite o meio ambiente e valorize quem produz", afirmou o prefeito.

O Dia de Campo Pecuária Mais Sustentável é aberto ao público e promete ser um espaço de aprendizado, troca de experiências e apresentação de tecnologias que podem contribuir para o crescimento da pecuária leiteira e de corte em Porto Velho, alinhando desenvolvimento econômico e conservação da Amazônia.