Semana do MEI é sucesso de público em Rondônia com grande mobilização de empreendedores

Por SEBRAE-RO

Publicada em 01/06/2026 às 11h34

O Sebrae em Rondônia, em parceria com diversas instituições, realizou a Semana do MEI 2026, de 25 a 29 de maio, em praticamente todos os municípios do estado, promovendo milhares de atendimentos durante o período.

Durante os cinco dias de evento, os participantes tiveram acesso a orientações gerenciais, capacitações técnicas e serviços essenciais para ampliar os resultados de suas empresas. A programação começou na segunda-feira, dia 25, com foco em atendimentos práticos sobre parcelamentos e orientações para evitar o desenquadramento do MEI.

Com o tema “E aí, Bora Resolver?”, a programação foi direcionada às questões financeiras, uma vez que o prazo para parcelamento de débitos se encerrava em 31 de maio. Diante disso, parceiros estratégicos como a Secretaria de Estado de Finanças (Sefin), a Junta Comercial do Estado de Rondônia (Jucer), o Conselho Regional de Contabilidade, prefeituras municipais, instituições de fomento e demais parceiros do setor produtivo juntaram-se ao Sebrae em Rondônia na importante missão de manter os MEIs competitivos e rentáveis.

As ações aconteceram simultaneamente nos 52 municípios rondonienses e mobilizaram empreendedores, instituições parceiras, Salas do Empreendedor e equipes do Sebrae em uma ampla força-tarefa de incentivo à formalização e ao desenvolvimento dos pequenos negócios. A programação reuniu atividades voltadas a temas como gestão financeira, marketing digital, vendas, inovação, regularização, reforma tributária e acesso ao crédito, aproximando os microempreendedores de soluções práticas para o fortalecimento das empresas locais.

Ao final do dia 29 (sexta-feira), foram contabilizados mais de 2.500 atendimentos, número que deverá crescer após a consolidação dos dados de todos os municípios.

Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800.