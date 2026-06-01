Ariquemes ganha um novo espaço para valorizar a cultura, a criatividade e o talento dos nossos artesãos!

Por Assessoria

Publicada em 01/06/2026 às 11h43

Neste domingo (31), foi inaugurada a Casa do Artesão, um ambiente dedicado à exposição e comercialização de peças produzidas pelos artistas locais, fortalecendo a economia criativa e preservando a identidade cultural do nosso município.

O espaço será administrado pela Associação do Grupo Unidos do Artesanato de Ariquemes (AGUAA) e estará aberto ao público de segunda a sexta-feira, em horário comercial, e aos sábados e domingos, das 14h às 19h.

A Casa do Artesão é mais do que um ponto de venda: é um local de valorização da arte, da tradição e do trabalho de homens e mulheres que transformam talento em cultura.

Prestigie, visite e apoie o artesanato de Ariquemes!