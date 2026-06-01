Formação em Porto Velho qualifica lideranças para eleições de 2026 em Rondônia

Por assessoria

Publicada em 01/06/2026 às 11h22

Porto Velho, RO – Nos dias 30 e 31 de maio, a Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras - CUT/RO sediou a Oficina "Mais Mulheres na Política", promovida pela Secretaria e Coletivo Estadual de Mulheres do PT Rondônia. A formação integra o Circuito "Elas por Elas", criado em 2018 pela Secretaria Nacional de Mulheres do PT para assessorar politicamente mulheres filiadas ao partido.

A atividade reuniu pré-candidatas, integrantes das equipes de campanha, dirigentes, lideranças feministas e representantes de movimentos sociais com foco na preparação para o pleito de 2026.

Formação política e debate eleitoral

O primeiro dia começou com a roda de conversa “O Olhar das Mulheres na Campanha: apoiadoras e colaboradoras”, conduzida pela secretária adjunta de mulheres do PT, Risolene Souza (Risa), escritora e mestra em História, e por Luciana Basílio, doutora em Educação e Psicóloga.

A programação contou ainda com a formadora nacional do "Elas por Elas", Débora Pereira, que abordou temas como feminismo, participação das mulheres nas eleições e as disputas de projetos no Brasil e em Rondônia.

Assessoria jurídica e contábil

No domingo, o encontro foi dedicado à organização do processo eleitoral. Dois painéis orientaram as participantes: “O que pode e o que não pode” em questões jurídicas, com a advogada e pós-graduada em processo eleitoral Dra. Mônica Tenório; e “O desafio da prestação de contas” na área contábil, com o contador Wirlei Alves da Silva.

Fortalecimento para 2026

Para Alessandra Lunas, secretária de Mulheres do PT Rondônia, a oficina foi fundamental para a construção política e o fortalecimento da atuação das mulheres no processo eleitoral de 2026.

“As 8 pré-candidatas escolhidas para a disputa eleitoral de 2026 não estão e nem estarão sozinhas nesse processo. Têm a Secretaria de Mulheres com quem podem contar na linha de frente e no comando das pré-candidaturas de nossas companheiras que bravamente colocam seu nome à disposição do nosso partido”, destacou Alessandra.

A secretária adjunta de Mulheres, Risolene Souza, conhecida como Risa no movimento de mulheres, reforça que a formação para as equipes de campanha e pré-candidatas é fundamental para ampliar a presença de mulheres na política, na defesa dos direitos das mulheres e no combate à violência contra as mulheres no estado de Rondônia, além de outras políticas públicas.

Próxima parada: Ji-Paraná

A próxima edição da oficina "Mulheres Petistas em Movimento" já tem data marcada: dias 20 e 21 de junho, em Ji-Paraná, contemplando lideranças da região e pré-candidatas de municípios adjacentes.

As atividades de formação do Programa Nacional "Elas por Elas" seguem com oficinas presenciais e em espaço virtual até 8 de agosto. Além disso, a Secretaria Estadual atua na articulação política, no acompanhamento do FEFC (Fundo Especial de Financiamento de Camoanha), no cumprimento de cotas, na mobilização das filiadas junto às pré-candidaturas e em outras ações para promover “Mais Mulheres na Política” pelo PT em Rondônia.