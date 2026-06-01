“Estado é forte graças ao agronegócio e a Rondônia Rural Show prova essa força”, diz Sílvia Cristina

Por Assessoria

Publicada em 01/06/2026 às 11h18

“O nosso Estado é forte graças ao setor produtivo e a Rondônia Rural Show é a prova de que essa pujança do nosso agronegócio elevam o desenvolvimento e a economia. A feira é a nossa maior vitrine do agro”, disse a deputada federal Sílvia Cristina.

Segundo ela, “o sucesso da 13ª edição da Rondônia Rural Show Internacional se deve sobretudo ao empenho do homem e da mulher do campo, que seguem sustentando a nossa economia e isso fica provado com mais um ano de sucesso da maior feira da região Norte”, disse a deputada.

A parlamentar participou do evento, percorrendo estandes, conversando com expositores, lideranças, empresários e visitantes. Ela ainda participou da entrega de um ônibus para conduzir os produtores rurais que participam dos cursos da Faperon e Senar.

Segundo divulgou o Governo do Estado, a feira movimentou neste ano R$ 4,5 bilhões em negócios, se consolidando como a vitrine do setor produtivo. Foram mais de 410 mil visitantes neste ano.