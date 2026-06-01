Iza expõe foto inédita em momento íntimo com namorado sem camisa: “Que gato!”

Por R7

Publicada em 01/06/2026 às 10h51

A cantora Iza surpreendeu seus seguidores nesta terça-feira (26) ao publicar uma sequência de fotos inéditas em suas redes sociais. Entre as imagens compartilhadas no Instagram, a artista incluiu, pela primeira vez, um registro de seu namorado, o ator João Vitor Silva, desde que o relacionamento dos dois foi assumido publicamente.

O romance entre Iza e João Vitor Silva foi assumido oficialmente no início deste ano, durante o Carnaval, em um dos camarotes da Sapucaí. Desde então, o casal tem optado por manter a vida amorosa longe dos holofotes, uma decisão que se alinha com a experiência anterior da cantora, que enfrentou desafios significativos em seu último relacionamento com o jogador Yuri Lima, pai de sua filha, Nala.

No clique romântico e descontraído que marcou a estreia do ator nas redes sociais da cantora, João Vitor Silva aparece sem camisa, segurando um violão e com o olhar desviado da câmera. Acompanhando a imagem, Iza escolheu uma legenda sucinta, mas expressiva: “As coisas boas pelo caminho”, escreveu a artista. Essa publicação se tornou ainda mais notável para os fãs, considerando a postura discreta que o casal vinha adotando.

Até a recente publicação, Iza e João Vitor Silva vinham evitando grandes exposições nas redes sociais e fazendo raríssimas aparições juntos em eventos públicos. Essa discrição era uma característica marcante do relacionamento, o que tornou a divulgação da foto um momento de surpresa e celebração para os admiradores da cantora, que acompanham sua rotina e carreira.

Em um contexto distinto, mas igualmente pessoal, Iza recentemente abriu o coração sobre os desafios de sua primeira maternidade. Durante uma participação no programa “Cá Entre Nós”, apresentado por Fátima Bernardes, a cantora emocionou-se ao relembrar as dificuldades com a amamentação e o sentimento de culpa vivenciado no pós-parto. Ela revelou que não conseguiu amamentar a filha, Nala, devido à ausência de produção de leite, um cenário que, segundo ela, é comum para muitas mães, especialmente quando o bebê nasce com 38 semanas. A artista descreveu momentos de dor, como o sangramento dos mamilos, mesmo quando a filha estava com fome, evidenciando a complexidade e os obstáculos enfrentados nesse período.