Virginia se pronuncia após ofensas em jogo de Vini Jr. pelo Brasil

Por O FUXICO/Raphael Araujo

Publicada em 01/06/2026 às 10h58

Virginia Fonseca usou as redes sociais para se manifestar após enfrentar ataques durante o amistoso da Seleção Brasileira contra o Panamá, disputado no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A influenciadora acompanhava a partida de um dos camarotes quando parte da torcida passou a entoar cânticos ofensivos direcionados a ela.

Pouco depois da repercussão do episódio, Virginia compartilhou uma mensagem publicada por Vini Jr. e agradeceu o gesto do ex-namorado. Em seu perfil, ela repostou o conteúdo e escreveu apenas: “Obrigada”. No texto, Vini Jr. pediu que os torcedores interrompessem os ataques contra Virginia e ressaltou que o relacionamento entre os dois terminou de forma tranquila.

“Ambiente foi mágico no Maraca, mas queria pedir, com todo o carinho, para não ofenderem a Virginia. Tivemos uma relação muito bonita e gostaria que a apoiassem porque entre a gente está tudo bem. O carinho e o respeito seguem”, escreveu Vini Jr. Em seguida, Virginia compartilhou um versículo com uma reflexão sobre perseverança diante dos desafios.

Veja vídeo de Virginia sendo hostilizada no Maracanã após gol de Vini Jr.

“Não desista, Deus ainda não te mostrou a melhor parte da história. Ele proverá e nada faltará”, diz o trecho. Além disso, ela aproveitou para agradecer as demonstrações de apoio que recebeu ao longo do dia. “Boa noite, durmam com Deus. Amo vocês demais, obrigada por tudo sempre”.

Ofensas a Virginia começaram após gol da seleção

O episódio aconteceu nos primeiros momentos da partida entre Brasil e Panamá. Depois que Vini Jr. balançou as redes, torcedores presentes no Maracanã passaram a cantar ofensas direcionadas à apresentadora. Enquanto isso, Virginia acompanhava o amistoso de um camarote do estádio.

Vídeos gravados por pessoas que estavam no local circularam rapidamente nas redes sociais e ampliaram o alcance da situação. Assim que as imagens começaram a ser compartilhadas, diversos internautas saíram em defesa de Virginia Muitos usuários criticaram o comportamento dos torcedores e apontaram uma suposta injustiça na forma como ela vem sendo tratada desde o fim do relacionamento com Vini Jr.

Por outro lado, alguns comentários adotaram tom de ironia ao mencionar a popularidade da apresentadora. Além disso, usuários também resgataram momentos antigos do relacionamento entre os dois. Entre as publicações compartilhadas, uma das mais lembradas foi justamente a mensagem divulgada por Vini Jr. após o rompimento, que voltou a circular depois do episódio ocorrido no Maracanã.