Web detona apresentação de Alcione e Belo durante Hino Nacional

Por Fernanda Weber/IG

Publicada em 01/06/2026 às 11h01

"Não deixe o samba morrer" é um dos versos mais marcantes da carreira de Alcione. Neste domingo (31), porém, a cantora e Belo viraram assunto por outro motivo.

Escalados para interpretar o Hino Nacional antes da partida entre Brasil e Panamá, no Maracanã, os artistas protagonizaram uma apresentação marcada por desencontros, hesitações e falta de sintonia, provocando uma onde de críticas nas redes sociais e memes.

Os internautas não perdoaram os erros dos cantores. Além de criticarem a apresentação, muitos também questionaram a escolha dos organizadores do evento, responsável por execuções elogiadas nos últimos anos.

"Belo e Alcione nitidamente em apuros com o som do Maracanã na hora de interpretarem o Hino Nacional antes do amistoso da Seleção Brasileira", comentou um internauta no X.

"Única pergunta que me vem na cabeça: DE QUEM FOI A IDEIA? KKKKKKKKKK", ironizou outro na web.

"A humilhação começou cedo kkk", lamentou outro nas redes.

Confira:

Belo e Alcione nitidamente em apuros com o som do Maracanã na hora de interpretarem o Hino Nacional antes do amistoso da Seleção Brasileira. Direção optou por tirar o som instrumental para que apresentação não virasse um mico.