Ex-galã da TV Globo surpreende com vela de cheiro íntimo

Por IG

Publicada em 01/06/2026 às 10h54

O ex-ator de Malhação Diogo Venturieri, de 43 anos, e sua esposa, a terapeuta sexual Didy Reis, de 26, quiseram lançar uma vela aromática inspirada no cheiro íntimo da influencer. De acordo com o casal, a ideia iniciou quando falavam sobre o cheiro da pessoa amada.

Ao falar da proposta, Diogo Venturieri disse que a ideia nasceu da curiosidade de transformar em algo íntimo do casal, além de uma provocação mais acentuada.

"O cheiro dela sempre foi algo muito marcante pra mim. A gente percebeu que o olfato desperta lembrança, desejo e conexão de uma forma muito forte. Então pensamos: por que não transformar isso em algo provocativo ao mesmo tempo?Diogo Venturieri

"Tem cheiro que marca mais do que imagem ou até conversa. Muitas vezes associamos aquele aroma à segurança, atração e desejo. O olfato causa lembranças íntimas, por isso a gente quer transformar isso em algo tão íntimo quanto a própria relação", disse.