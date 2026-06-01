Projeto Social Sorriso que Transforma leva atendimento odontológico a comunidade terapêutica em Porto Velho

Por Eleni Caetano e Yonara Caetano

Publicada em 01/06/2026 às 11h21

O governo de Rondônia, por meio do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas (Conepod), realizou no sábado (30) mais uma ação do Projeto Social Sorriso que Transforma, levando atendimento odontológico às internas da Comunidade Terapêutica Casa Zadoque Feminina, em Porto Velho. A iniciativa, realizada em parceria com uma instituição de ensino superior privada, beneficiou 10 mulheres em processo de recuperação da dependência química, que receberam atendimento odontológico gratuito, contribuindo para a promoção da saúde, autoestima e qualidade de vida durante o processo de reinserção social.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o projeto representa um importante instrumento de cuidado integral às pessoas em recuperação. “O Sorriso que Transforma vai muito além do atendimento odontológico. É uma ação que devolve dignidade, fortalece a autoestima e amplia as políticas públicas que promovem a recuperação, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas acolhidas nas comunidades terapêuticas”, ressaltou.

O presidente do Conepod, David Inácio, enfatizou a relevância da iniciativa para o fortalecimento do processo terapêutico das internas. “A recuperação da dependência química envolve diversos aspectos da vida do ser humano, incluindo a saúde física e emocional. O Projeto Sorriso que Transforma contribui diretamente para a reconstrução da autoestima dessas mulheres, oferecendo um cuidado essencial que auxilia no fortalecimento da confiança e da esperança em uma nova trajetória de vida.”

Os atendimentos foram realizados por acadêmicos do curso de Odontologia da instituição de ensino superior privada, sob a supervisão dos professores Anderson Maia e Claudia Roberta Moura. Os docentes destacaram que todas as etapas do tratamento odontológico das internas serão desenvolvidas na instituição de ensino, proporcionando atendimento completo e humanizado. “Os procedimentos serão realizados pelos acadêmicos, sempre sob supervisão técnica, garantindo segurança e qualidade no atendimento. A faculdade disponibiliza toda a estrutura necessária, incluindo materiais odontológicos e equipamentos, reafirmando seu compromisso social com a comunidade”, explicaram os professores.

A assessora do Conepod e coordenadora do Projeto Sorriso que Transforma, cirurgiã-dentista Yonara Caetano Ribeiro, destacou que a ação tem como principal objetivo cuidar da saúde bucal das pessoas acolhidas nas comunidades terapêuticas da Capital. “O sorriso é um importante instrumento de autoestima e inclusão social. Este projeto nasceu com o propósito de oferecer atendimento odontológico às pessoas em recuperação da dependência química, promovendo saúde e dignidade.”

A ação contou ainda com a participação dos assessores do Conepod, Franciney Queiroz e Elias Santana, reforçando o compromisso conjunto entre governo do estado, instituições de ensino e comunidade na promoção da saúde e da cidadania. O Projeto Sorriso que Transforma segue ampliando o acesso aos serviços odontológicos para pessoas acolhidas em comunidades terapêuticas de Porto Velho, contribuindo para a recuperação, valorização humana e reinserção social dos beneficiados.