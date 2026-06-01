APAE de Santa Luzia do Oeste arrecada mais de R$ 351 mil durante 4º Leilão Beneficente

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 01/06/2026 às 10h43

A APAE Paulo Freire, de Santa Luzia d’Oeste, comemorou o sucesso do seu 4º Leilão Beneficente, que alcançou a expressiva arrecadação de R$ 351.500,70. O evento mobilizou a comunidade e contou com a participação de doadores, compradores, voluntários, patrocinadores e apoiadores que contribuíram para fortalecer o trabalho desenvolvido pela instituição.

A ação solidária teve como objetivo arrecadar recursos para auxiliar na manutenção dos serviços oferecidos pela APAE, que atende alunos e famílias do município. Segundo a instituição, cada lance, doação e gesto de solidariedade fez a diferença para garantir a continuidade das atividades e projetos voltados à inclusão e ao desenvolvimento dos assistidos.

Em mensagem de agradecimento divulgada após o evento, a APAE destacou a importância da união da comunidade em prol da causa. A entidade ressaltou que o resultado alcançado demonstra o compromisso da população com a inclusão social e o apoio às pessoas atendidas pela instituição.

“Nosso mais sincero agradecimento a todos os doadores, compradores, voluntários, patrocinadores e participantes que contribuíram para o sucesso deste grande evento. Cada lance, cada doação e cada gesto de solidariedade fizeram a diferença na vida dos alunos e famílias atendidos pela APAE”, destacou a instituição.

A APAE também reforçou que a solidariedade é uma demonstração de amor em ação e agradeceu a todos que acreditaram na causa, ajudaram a fazer a diferença e contribuíram para que o leilão alcançasse um resultado tão significativo.